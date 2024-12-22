В ISW оценили, как повлияет на армию России создание отдельной службы беспилотных систем

Так, по данным аналитиков, Министерство обороны России продолжает наращивать усилия по созданию Войск беспилотных систем после официального распоряжения главы Кремля Владимира Путина о создании нового вида войск.

В частности, уже известно, что Технический совет Минобороны РФ разрешил небольшим независимым производителям беспилотников и производителям гражданских беспилотников в России создать более 65 новых вариантов и систем беспилотников, включая:

три разведывательных беспилотника;

восемь беспилотных наземных аппаратов (БПЛА);

две системы радиоэлектронной разведки;

20 РЭБ и четыре типа беспилотных катеров.

В Минобороны РФ утверждают, что эти производители производят до 40 тыс. единиц беспилотников и 5 тыс. изделий РЭБ в месяц.

"Министерство обороны России описало Силы беспилотных систем как отдельное подразделение, что согласуется с предыдущим описанием Путина и указывает на то, что Силы беспилотных систем, вероятно, централизуют контроль над российскими операторами беспилотников под руководством Минобороны, а не российскими наземными командирами", - отмечается в отчете.

Поэтому ISW продолжает оценивать, что "эта реорганизация может повлиять на российский тактический разведывательно-ударный комплекс и уменьшить взаимодействие между штурмовыми, беспилотными летательными аппаратами и артиллерией".