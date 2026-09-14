ISW назвал возможную цель удара РФ по поезду у границы с Польшей

Российские удары по приграничной инфраструктуре Украины могут быть частью кампании давления на страны НАТО.

К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW), оценив атаку на поезд у пункта пропуска "Ягодин" 13 сентября.

Что произошло у границы

В тот день российский беспилотник поразил локомотив поезда, следовавшего из Киева в сторону Польши. Перед атакой "Укрзализныця" успела эвакуировать пассажиров примерно за 15 минут.

Как отмечает ISW, поездом в тот момент могли пользоваться европейские представители, возвращавшиеся из Киева после конференции YES.

Среди пассажиров аналитики называют советника по внешней политике Германии Гюнтера Сауттера, депутата Бундестага Робина Вагенера и бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

По оценке ISW, совокупность имеющихся данных указывает на высокую вероятность того, что целью удара могли быть именно европейские чиновники.

"Россия все чаще наносит удары по украинским пограничным пунктам и усиливает вторжения беспилотников в европейское воздушное пространство, чтобы запугать НАТО и заставить Альянс отказаться от поддержки Украины", – говорится в отчете.

Давление на НАТО

В ISW также напомнили о других подобных инцидентах. С августа российские войска атаковали четыре пограничных перехода между Украиной и Молдовой.

Кроме того, 8 сентября российский беспилотник оказался в воздушном пространстве Молдовы в момент, когда самолет Владимира Зеленского готовился к вылету из Кишинева.

На этом фоне аналитики считают необходимым усилить защиту воздушного пространства НАТО. В частности, они предлагают рассмотреть возможность уничтожения российских целей еще над территорией Украины и ускорить усиление украинской противовоздушной обороны.