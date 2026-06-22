В ISW назвали истинную цель ударов ВСУ по объектам в Керченском проливе

Что горело в порту Кавказ

Украинские силы нанесли удар по порту Кавказ на косе Чушка в Краснодарском крае - это сразу к северу от Керченского моста. Там загорелся резервуарный парк и территория нефтебазы.

Именно эта нефтебаза обеспечивает поставки топлива в оккупированный Крым и на юг Украины.

Геолокационные кадры подтвердили пожар в порту Кавказ. На снимках, сделанных к северо-востоку от порта, видно как минимум три горящих парома.

Также под удар попала нефтебаза "ТЕС-Терминал-1" в оккупированной Керчи. Россия использует этот объект для перевалки мазута, сжиженного газа и топлива через Керченский пролив.

Терминал расположен менее чем в километре от Керченского моста и используется для заправки российских паромов между Крымом и портом Кавказ. Пожар на объекте подтвердили геолокационные кадры.

Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов подтвердил, что ночью 21 июня по полуострову нанесли удары беспилотники, однако конкретные цели он не назвал.

В тот же день Аксенов объявил запрет на продажу топлива всем негосударственным организациям на всех заправках Крыма - без объяснения причин.

Что происходит в районе Керченского пролива

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил о временном приостановлении паромного сообщения через Керченский пролив. Грузовым перевозчикам предложили ехать в объезд - по трассе через оккупированные Мариуполь, Мелитополь и Симферополь.

Один из известных российских милблогеров отметил, что в зоне переправы через пролив в настоящее время задействовано лишь семь паромов. Повреждение даже трех из них может существенно осложнить логистику между Крымом и материковой Россией.

Оккупационная энергетическая компания "Крымэнерго" 21 июня ввела ограничения на потребление электроэнергии, сославшись на "аварии на объектах электросети". Местные жители сообщали об отключениях света в Армянске, Алуште, Симферополе, Севастополе и Джанкое.

Почему Украина наносит удары именно здесь

Командующий Войсками беспилотных систем майор Роберт "Мадяр" Бровди объяснил логику операции: Украина планомерно уничтожает системы ПВО, сокращает присутствие Черноморского флота на полуострове и разрушает логистику и энергетику в регионе.

Цель - лишить Кремль возможности использовать Крым в качестве плацдарма для новых наступательных операций.

У России есть два пути снабжения оккупированного Крыма: "сухопутный мост" через оккупированные Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области, а также Керченский мост и паромы. Украина активизировала удары по обоим направлениям в июне 2026 года после того, как в мае начала системно атаковать "сухопутный мост".

21 июня Генеральный штаб ВСУ также сообщил о продолжении ударов по железнодорожным мостам через Северо-Крымский канал вблизи оккупированных Родольного и Чонгара - по ним Россия перевозит личный состав и боеприпасы.

По данным связанного с Кремлем милблогера, кампания против российской морской логистики между Крымом и Краснодарским краем началась еще в середине 2025 года - тогда Украина начала атаковать танкеры и суда в Азовском море с помощью беспилотников.