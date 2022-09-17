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ISW: Масові поховання в Ізюмі свідчать про те, що звірства росіян у Бучі не були аномалією

Фото: Масові поховання в Ізюмі свідчать про те, що звірства росіян у Бучі не були аномалією (Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Масові поховання і катування цивільних, про які стало відомо після звільнення Бучі та Ізюму, свідчать, що росіяни вдаються до звірств на всіх окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

"Відкриття масових поховань мирних жителів і камер тортур у щойно звільненому Ізюмі підтверджують, що звірства в Бучі не були аномалією, а вказували на поведінку армії РФ на окупованих територіях", - зазначили аналітики.

Генштаб ЗСУ 16 вересня оприлюднив фото масового поховання в Ізюмі. Згодом президент Володимир Зеленський розповів про понад 400 тіл зі слідами тортур. У Мінреінтеграції ж припустили, що кількість жертв може бути більшою, ніж в Бучі.

Голова Нацполіції Ігор Клименко поінформував про 10 російських катівень у Вовчанську, Куп'янську, Балаклії та Ізюмі. Одна з них була розташована в Балаклійському відділі поліції. Начальник ГУ НП у Київській області Андрій Нєбитов розповів, що там "росіяни в масках катували мирних жителів оголеними електричними дротами".

В Інституті вивчення війни припустили, що українські захисники під час звільнення окупованих населених пунктів, ймовірно, продовжуватимуть знаходити докази російських воєнних злочинів і звірств.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що звірства росіян на окупованих територіях України, зокрема в Ізюмі, - це воєнні злочини.

Він наголосив, що усіх причетних до скоєння масових вбивств і катувань необхідно притягнути до відповідальності.

Раніше ми писали, що руйнування, які завдали росіяни в Ізюмі, можна порівняти за масштабами з декількома Бородянками, а за кількістю жертв - мінімум із двома Бучами.

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Війна Росії проти України