Удары западными ракетами и системами по РФ изменят характер войны, - ISW

Вооруженные силы Украины действительно начали использовать западные системы для ударов по военным объектам на территории России. Это позволяет украинской армии более результативно вести современную многопрофильную войну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Отмечается, что серия ударов Сил обороны по территории России 19-20 ноября свидетельствует о начале использования Украиной предоставленных Западом дальнобойных систем вооружений для создания более сложных и эффективных ударных пакетов.
"Во время обстрелов, Вооруженные силы Украины, в частности, использовали ударные беспилотники дальнего радиуса действия и ракеты Storm Shadow, и нанесли удары по различным военным целям в российском тылу", - говорится в отчете.
В ISW также отметили, что системы и средства, которые западные партнеры предоставляют Украине, а также собственное промышленное производство оборонных систем и инновационные усилия, предоставляют стране более широкие возможности для успешного ведения многопрофильной широкомасштабной современной войны.
Отмечается, что Украина уже доказала свою эффективность в использовании беспилотников, часто отечественного производства, для нанесения ударов по различным военным целям в российском тылу, включая авиабазы, командные штабы и артиллерийские склады.
"Украинский арсенал уже вмещает воздушные и морские беспилотники, а также предоставленные Западом самолеты F-16, системы HIMARS и баллистические ракеты ATACMS. Хотя условия использования последних систем достаточно ограничены, чтобы дать максимальные преимущества, которые ВСУ может получить от их применения", - говорится в отчете.
В ISW также отметили, что ограничения Запада касательно способности Украины использовать предоставленное оружие для ударов по территории России, ограничивают возможности ВСУ в разработке адекватных ударных "пакетов".
"Украина нуждается в дальнейшей военной помощи Запада, а также отечественных инноваций и производства для того, чтобы продолжать создавать и использовать ударные комплексы для ударов по российскому тылу, а также наносить удары на поле боя от тактического до оперативного уровня", - констатируют в Институте изучения войны.
В течение этого года официальный Киев активизировал обращение к странам Европы и США с просьбой дать разрешение на удары по территории России дальнобойными баллистическими ракетами ATACMS и крылатыми Storm Shadow. Однако партнеры не позволяли это делать, опасаясь существенной эскалации.
18 ноября, из-за привлечения режимом диктатора Владимира Путина к войне солдат Северной Кореи, Соединенные Штаты позволили Украине применить ракеты ATACMS для ударов по объектам на территории РФ.
Ночью 19 ноября ВСУ впервые атаковали военный объект в Брянской области.
Кроме того, администрация Джо Байдена разрешила бить по российским тылам крылатыми ракетами Storm Shadow/SCALP, содержащими американские компоненты. По информации СМИ, аналогичное разрешение дали правительства Великобритании и Франции, оборонные концерны которых производят этот тип ракет, но ограничили использование только Курской областью.
В среду, 20 ноября, стало известно, что ВСУ впервые применили Storm Shadow по территории РФ.
Удар был нанесен по подземному командному пункту РФ в Курской области, где вероятно также находились северокорейские генералы.
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