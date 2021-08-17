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Винищувачі Британії перехопили бойовий літак Росії над Чорним морем

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Будапешт, Вівторок 17 серпня 2021 21:23
Винищувачі Британії перехопили бойовий літак Росії над Чорним морем Фото: винищувачі Британії перехопили бойовий літак Росії над Чорним морем (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Два винищувачі британських військово-повітряних сил перехопили над Чорним морем Російський тактичний бомбардувальник Су-24. Літак знаходився недалеко від узбережжя Румунії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Румунії.

Відзначається, що вдень 17 серпня поблизу району польотної інформації Бухареста в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем був виявлений літак РФ.На його перехоплення Об'єднаний центр повітряних операцій НАТО підняв два багатоцільові винищувачі ВПС Британії Eurofighter Typhoon.

Британський літак перехопив російський Су-24 над Чорним морем і впізнав його. Після цього бомбардувальник РФ вийшов з району польотної інформації Бухареста.

Винищувачі Британії ще якийсь час патрулювали район, а потім повернулися на аеродром базування.

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