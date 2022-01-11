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Винищувач військово-повітряних сил Тайваню зник з радарів

Автор: Ольга Белей

Войськові Тайваню ведуть пошуки зниклого з радарів винищувача F-16 тайваньських ВВС. Проводиться пошуково-рятувальна операція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Taiwan News.

"Під час навчань біля узбережжя селища Дунші в місті Цзяї винищувач F-16v раптово зник з екранів радарів, і наземні екіпажі втратили з ним зв'язок", - пише видання.

Як стало відомо, винищувач піднявся в повітря з авіабази в місті Цзяї у вівторок о 14:55 за місцевим часом для виконання планової навчальної місії, о 15:23 він зник з радарів.

В даний час проводиться пошуково-рятувальна операція.

Нагадаємо, вранці 6 червня стало відомо, що літак Ан-26, який летів з Петропавловськ-Камчатського в селище Палана перестав виходити на зв'язок після того, як почав заходити на посадку.

Незабаром з'явилася інформація про те, що літак розбився. На борту було 28 осіб.

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Тайвань