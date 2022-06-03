Історія знає, чим це закінчилось: в Росії відреагували на намір Німеччини збільшити армію
Російська Федерація стежитиме за наміром Німеччини збільшити кількість збройних сил.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "РИА Новости".
"Уважно слідкуватимемо за анонсованим переозброєнням і можливим збільшенням чисельності Збройних сил ФРН з урахуванням наявних у неї міжнародно-правових зобов'язань про стриманість у військовій сфері", - заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.
Захарова відзначила, що намір Німеччини мати найбільшу армію в Європі серед країн НАТО, свідчить про те, що країна "взяла курс на формовану ремілітаризацію”
"Чим це може закінчитися, на жаль, добре відомо з історії", - відзначила дипломат.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Німеччина планує внести зміни до своєї конституції, щоб створити спеціальний оборонний фонд у розмірі 100 млрд євро.
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