Історія знає, чим це закінчилось: в Росії відреагували на намір Німеччини збільшити армію

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання " РИА Новости ".

"Уважно слідкуватимемо за анонсованим переозброєнням і можливим збільшенням чисельності Збройних сил ФРН з урахуванням наявних у неї міжнародно-правових зобов'язань про стриманість у військовій сфері", - заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

Захарова відзначила, що намір Німеччини мати найбільшу армію в Європі серед країн НАТО, свідчить про те, що країна "взяла курс на формовану ремілітаризацію”

"Чим це може закінчитися, на жаль, добре відомо з історії", - відзначила дипломат.