Історія всіх розсудить. Кулеба звернувся до "Троянського коня" в Євросоюзі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільний брифінг міністра з колегами з держав Балтії.

Дипломат закликав "троянських конів" об'єднаної Європи змінити свою позицію щодо України. За словами Кулеби, історія доведе, що вони обрали не той бік в агресії РФ.

"А тим, хто все ще намагається заради відносин з Росією виконувати роль "Троянського коня" в ЄС та прикриватися своїми економічними інтересами, можу сказати тільки одне: історія всіх розсудить. Той, хто думає, що зараз на правильному боці історії, той переконається, що це не так", – заявив очільник МЗС.

Імовірним адресатом послання Кулеби є Угорщина. Тамтешній прем'єр-міністр Орбан назвав 6-й пакет санкцій Євросоюзу проти РФ "історичною помилкою".