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Історія повторилася. Росіяни знову знищили міст між Лисичанськом та Сєвєродонецьком

Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (facebook.com/odalug)
Автор: Іван Носальський

Російські війська знову знищили міст між Лисичанськом та Сєвєродонецьком у Луганській області. Вперше міст був зруйнований росіянами у 2014 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"У липні 2014 року під час звільнення Лисичанська бойовики підірвали проліт мосту між Сєвєродонецьком та Лисичанськом під час відступу. З того часу сполучення між двома стотисячними містами було ускладнено. Міст було відновлено у 2016 році. Сьогодні історія повторилася", - написав Гайдай.

При цьому він додав, що сполучення між містами зберігається.

Зруйнований міст (t.me/luhanskaVTSA)

Раніше ми повідомляли, що російські окупанти за добу обстріляли завод "Азот" та школу в Луганській області. Внаслідок ворожих атак загинули шестеро людей.

Також ми писали, що, за словами Сергія Гайдая, російські окупаційні війська не можуть досягти успіхів у Луганській області і з жахом чекають на контрнаступ ЗСУ, який може розпочатися вже в червні.

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