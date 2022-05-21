Історія повторилася. Росіяни знову знищили міст між Лисичанськом та Сєвєродонецьком

Російські війська знову знищили міст між Лисичанськом та Сєвєродонецьком у Луганській області. Вперше міст був зруйнований росіянами у 2014 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"У липні 2014 року під час звільнення Лисичанська бойовики підірвали проліт мосту між Сєвєродонецьком та Лисичанськом під час відступу. З того часу сполучення між двома стотисячними містами було ускладнено. Міст було відновлено у 2016 році. Сьогодні історія повторилася", - написав Гайдай. При цьому він додав, що сполучення між містами зберігається. Зруйнований міст (t.me/luhanskaVTSA)