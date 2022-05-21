Історія повторилася. Росіяни знову знищили міст між Лисичанськом та Сєвєродонецьком

Російські війська знову знищили міст між Лисичанськом та Сєвєродонецьком у Луганській області. Вперше міст був зруйнований росіянами у 2014 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.
"У липні 2014 року під час звільнення Лисичанська бойовики підірвали проліт мосту між Сєвєродонецьком та Лисичанськом під час відступу. З того часу сполучення між двома стотисячними містами було ускладнено. Міст було відновлено у 2016 році. Сьогодні історія повторилася", - написав Гайдай.
При цьому він додав, що сполучення між містами зберігається.
Раніше ми повідомляли, що російські окупанти за добу обстріляли завод "Азот" та школу в Луганській області. Внаслідок ворожих атак загинули шестеро людей.
Також ми писали, що, за словами Сергія Гайдая, російські окупаційні війська не можуть досягти успіхів у Луганській області і з жахом чекають на контрнаступ ЗСУ, який може розпочатися вже в червні.
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