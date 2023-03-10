Исторический срок. Как Си Цзиньпин узурпирует власть и чего ждать от Китая

Заход на третий срок

На этой неделе в Пекине проходит Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) - высшего органа законодательной власти Китая. Как ожидается, они станут кульминацией сосредоточения власти под руководством Си Цзиньпина.

Сегодня его переизбрали на посту председателя КНР и Центрального военного совета. По официальным данным, за кандидатуру Си единогласно проголосовали все 2 952 делегата. До этого был одобрен план реформы аппарата Государственного совета. Изменения пока не опубликованы, но известно, что они усилят централизованное руководство Коммунистической партии (КПК).

Третий срок стал возможным в связи внесенными в 2018 году изменениями в конституцию Китая, из которой исключили ограничение двумя 5-летними сроками. Тогда же в конституцию вместе с именами Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина внесли положение о "руководящих идеях Си Цзиньпина в условиях социализма с китайской спецификой".

В 2012 году он стал генеральным секретарем ЦК КПК, в 2013-м впервые избрался на должность председателя КНР, а в 2018 - на повторный срок. Первую каденцию он провел под знаком борьбы с коррупцией в Государственном аппарате, и за пять лет к ответственности были привлечены более 100 чиновников высшего уровня. Многие из них - действующие или потенциальные оппоненты.

В результате в руках Си Цзиньпина сконцентрировалось достаточно власти для формирования состава политбюро на по своему усмотрению. Формально в Китае действует несколько партий, но в конституции прописана ведущая и руководящая роль КПК. Большую часть своих полномочий Си черпает из роли партийного руководителя и главы Центрального военного совета. Но он также использует церемониально президентства, чтобы представлять себя лицом Китая с напористой внешней политикой и амбициями закрепить статус КНР как великой державы.

Почему говорят об узурпации власти

Еще одним важным событием на сессиях Всекитайского собрания народных представителей будет избрание нового премьер-министра. И почти наверняка руководителем второй по величине экономики мира станет Ли Цян. Кроме того, запланирована смена глав различных ведомств и министерств, как ожидается, тоже сторонниками Си Цзиньпина.

Фото: Си Цзиньпин фактически выстроил всю власть в Китае под себя (GettyImages)

Как пишет BBC, если Ли Цян станет новым премьер-министром, для него это будет стремительным ростом. До этого он как партийный босс Шанхая руководил руководил двухмесячным локдауном из-за COVID-19. Причем не самым успешным образом. В частности, запрет выезд привел к дефициту продовольствия и лекарств для нескольких миллионов челове. В итоге это вылилось в массовые столкновения с полицией.

Впрочем, в его прошлом есть и другие интересные моменты. Представители бизнес-кругов отзываются о нем как о новаторе, который смог обойти партийную жесткость. В частности, ему приписывают решающую роль в строительстве завода Tesla в Шанхае, который стал первым за пределами США. И он является на 100% собственным предприятием Tesla без обязательного объединения с китайским партнером, как в случае с другими иностранными автомобильными компаниями.

Тем не менее эксперты по китайской политике убеждены, что Ли был выбран на роль нового премьера благодаря давним личным отношениям с Си Цзиньпином. И главным вопросом на ближайшие годы они видят то, сможет ли он бросить вызов, если политика лидера Китая зайдет слишком далеко.

"Близость к Си не означает, что чиновник сможет довести до его сведения важные данные или побудить его изменить политику в интересах страны", - заявил в комментарии The Washington Post эксперт Виктор Ши из Калифорнийского университета в Сан-Диего.

В чем сходятся многие аналитики, так это в том, что назначение Ли Цяна также означает, что впервые со времен Мао Цзэдуна второй человек в Китае не сможет опираться на независимую поддержку. И это сводит на нет усилия последних десятилетий по разделению власти в верхах Коммунистической партии.

Чего ждать от Китая

В течение следующих пяти лет Си Цзиньпин столкнется с целым рядом ключевых проблем. Издание AFP приводит несколько из них.

Замедление экономики

С большой долей вероятности Китай столкнется с замедлением своей экономики. В 2022 году она выросла всего на 3%, не дотянув к плановому показателю в 5,5% из-за COVID-ограничений и кризиса на рынке недвижимости. На текущий год рост запланирован на уровне 5%, что является одним из самых низких показателей за последние десятилетия.

Переизбрание Си и будущие назначения на высшие государственные посты создают опасения о том, что дни либеральных реформаторов в экономике подошли к концу. И подход, в большей степени направленный на сохранение государственного управления, никуда не уйдет.

Тайваньский вопрос

После обострения напряженности в отношениях с Тайванем не исключено, что Си Цзиньпин попытается захватить остров. Поскольку в последние годы Китай все чаще прибегает к бряцанию оружием. Например, визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года спровоцировал крупнейшие учения возле Тайваня.

В декабре непринятие независимости Тайваня впервые закрепили в конституции Китая. Но эксперты отмечают, что любой шаг по вторжению нанесет глобальный ущерб мировой логистике по той причине, что Тайвань является одним из лидеров в поставках полупроводников - важнейшего компонента почти всей современной электроники. Это также усугубит изоляцию Китая и приблизит его к прямой военной конфронтации с США.

Напряженность с США

Отношения между Пекином и Вашингтоном продолжают неуклонно ухудшаться. Запланированный на февраль визит госсекретаря Энтони Блинкена был отменен в последнюю минуту из-за китайского воздушного шара над территорией США. По мнению Пентагона, это был разведывательный аэростат. Китай категорически это отрицает.

С тех пор обоюдная критика идет по нарастающей. На этой неделе министр иностранных дел КНР Цинь Ган предостерег США от конфронтации с потенциально катастрофическими последствиями, если они не изменят свой курс. Си Цзиньпин также отличился прямыми упреками в том, что западные страны во главе с США якобы пытаются помешать подъему Китая.

Как пишет The Wall Street Journal, в течение третьей 5-летки лидер КНР столкнется с серьезными проблемами за пределами страны. Прошлой осенью он возобновил зарубежные поездки после более чем двухлетнего перерыва и оказалось, что западный мир стал более враждебным к интересам Китая. В значительной мере из-за маневров США, которые сплотили союзников в Европе и Азии, чтобы оказать давление на Пекин и предотвратить возможную военную поддержку России в войне против Украины.

Фото: эксперты ждут очередного витка напряженности в отношениях США и Китая (GettyImages)

Считается, что Си Цзиньпин постепенно готовился к конфронтации с США. В частности, при определении экономических целей на 2022 год он требовал обеспечить более быстрый рост ВВП. По его задумке, это должно было показать превосходство однопартийной системы над американской демократией. Кроме того, он начал усиление вооруженных сил и намерен ускорить расширение ядерных арсеналов.

Война России против Украины и позиция Китая

С начала российского вторжения в Украину официальный Пекин заявил о нейтралитете и ограничивался призывами к деэскалации и переговорам. Но к годовщине полномасштабной войны активизировался и представил свое видение политического урегулирования.

Если вкратце, то документ из 12 тезисов подчеркивает необходимость возобновления прямого диалога между воюющими сторонами, прекращения огня и постепенного снижения напряженности. Китайские предложения нашли поддержку в России, но не в Украине, которая допускает мирные переговоры только после вывода российских войск с захваченных территорий.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в документе есть и положительные моменты, такие как уважение к территориальной целостности и необходимость предотвратить ядерные угрозы. По его словам, сам факт интереса к войне в Украине уже является хорошим знаком. Что касается западных союзников, то они подвергли китайский план критике. В Евросоюзе подчеркнули, что Пекин фактически приравнял агрессора к жертве агрессора, а американский лидер Джо Байден отметил, что этот план не годится хотя бы потому, что понравился России.

По данным издания Nikkei Asia, еще за два месяца до появления "мирного плана" в Китае вышел отчет ведущего аналитического центра, и согласно его выводам война должна завершиться летом 2023 года якобы победой России. Один из аргументов - экономики воюющих сторон к осени уже не смогут поддерживать высокую интенсивность боевых действий. Хотя не исключено, что такие выводы сделаны в угоду руководству Китая, которое постоянно заявляет о безграничной дружбе с Москвой.

Предполагается, что сейчас Пекин преследует три цели: нарастить торговлю с Европой, сохранить отношения с Украиной, которая хранила молчание, когда Запад критиковал нарушение прав уйгуров, а также поднять авторитет Си Цзиньпина перед визитом в Москву.

С другой стороны, настораживают заявления министра иностранных дел КНР Циня Гана о поставках оружия.

"Почему США просят Китай не снабжать Россию оружием, тогда как сами продолжают продавать оружие Тайваню?", - задался он вопросом на недавней пресс-конференции.

Но в то же время подчеркнул, что Китай не причастен к российско-украинской войне, не является стороной конфликта, не поставлял и не будет поставлять вооружения ни одной из сторон. Хотя у американской разведки есть сомнения на этот счет. По ее данным, прямо сейчас ведутся переговоры о поставках дронов-камикадзе, и, кроме того, Россия ищет в Китае возможность пополнить опустошенные запасы артиллерийских снарядов.