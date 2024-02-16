Исторический шаг. Шольц рассказал о немецких гарантиях безопасности для Украины

Украина и Германия подписали соглашения о гарантиях безопасности и двусторонних отношениях.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине.

"Сегодня мы делаем исторический шаг. Президент Зеленский и я заключили соглашение о двусторонних отношениях, о гарантиях безопасности. Этот документ трудно переоценить. Он устанавливает, что Германия и дальше будет поддерживать независимую Украину, которая обороняется против российской агрессии", - заявил он.

Канцлер подчеркнул, что Германия будет поддерживать украинских партнеров в развитии современной обороноспособности ВСУ, чтобы предотвратить любую агрессию РФ.

"Если РФ подумает об этом в будущем, то у нас есть детальные договоренности дипломатические, экономические и военные, как мы будем помогать Украине. Соглашение - это воплощение того, о чем договорились государства G7 в прошлом году в Вильнюсе", - отметил он.

Чиновник добавил, что после Великобритании, Германия стала второй страной, которая заключает соглашение о гарантиях безопасности.

"За нами последуют другие страны. Сразу после нас - наши французские друзья", - подчеркнул Шольц.

Он также добавил, что сегодняшняя договоренность охватывает также помощь в гражданской сфере - разминирование, обеспечение энергетической инфраструктуры и восстановление.

"В свою очередь, Украина берет на себя ответственность за продолжение реформ, которые ведут к вступлению Украины в ЕС", - подчеркнул немец.

Гарантии безопасности

Согласно договору, Германия подтверждает свою непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ с 1991 года.

Кроме того, Германия намерена оказывать поддержку Украине столько, сколько потребуется для того, чтобы помочь нашему государству защитить себя и восстановить территориальную целостность.

Двустороннее соглашение действует в течение десяти лет с момента его подписания и четко закрепляет конкретные компоненты обязательств по безопасности, которые Германия предоставила Украине. В частности, документ определяет приоритетные сферы двустороннего сотрудничества в сфере безопасности - военной, политической, финансовой и гуманитарной.

В соглашении также зафиксировано, что в 2024 году Германия предоставит средства на военную помощь Украине на общую сумму более 7 млрд евро, что значительно усилит украинскую армию. Берлин будет продолжать оказывать поддержку Украине в течение всего срока действия документа.

Также стороны признают важность применения санкций для ограничения доступа РФ к финансам, товарам, технологиям и услугам, которые она использует в своей агрессивной войне. Согласно документу Германия будет работать над поддержкой санкционного давления на Россию и борьбой с уклонением от санкций, пока будет продолжаться война РФ против Украины и пока не будет восстановлена территориальная целостность нашего государства.

Кроме того, Германия будет продолжать работу в Коалиции по созданию трибунала по преступлению агрессии против Украины для обеспечения эффективной ответственности.

Визит Зеленского в Германию и Францию

Как ранее анонсировали в ОП, 16 февраля президент Владимир Зеленский посетит Германию и Францию для переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Кроме того, 17 февраля глава украинского государства выступит на главной сцене Мюнхенской конференции безопасности, а также проведет ряд двусторонних встреч на ее полях.

Более подробно о Мюнхенской конференции, ее повестке дня и кто будет участвовать в этом году, - читайте в материале РБК-Украина.

Также у Зеленского запланированы переговоры с вице-президентом США Камалой Гаррис, президентом Чехии Петром Павелом, премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и другими лидерами государств и крупных бизнесов.

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