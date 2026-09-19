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"Исторический день": Сибига поблагодарил Трампа за подписание "адских санкций" против РФ

10:12 19.09.2026 Сб
2 мин
aimg Мария Науменко
Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Getty Images)

В Украине приветствовали подписание президентом США Дональдом Трампом "адских санкций" против РФ и заявили, что международное давление на Москву будет только усиливаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в соцсети Х министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

"Поистине исторический день. Расчеты Кремля еще не оправдываются. Давление на Россию будет только усиливаться, а надежды Путина на ослабление международной поддержки Украины не оправдаются", - написал глава МИД.

По словам министра, подписание закона усилит давление на Россию и тех, кто помогает ей вести войну против Украины.

Сибига считает, что новые меры должны еще изолировать Россию и сократить ресурсы, которые Москва использует для продолжения войны.

"Подписание президентом Трампом закона Линдси О. Грэм "О санкциях против России и Ирана" усилит давление на Россию и тех, кто способствует ее войне против Украины. Это еще больше изолирует агрессора и уменьшит ресурсы, питающие его войну", - заявил он.

Министр также обратил внимание на поддержку документа в обеих палатах Конгресса США. По его словам, подавляющая двухпартийная поддержка закона является важным сигналом относительно дальнейшей политики Вашингтона.

"Этот закон, принятый благодаря преимущественной двухпартийной поддержке в обеих палатах Конгресса, посылает четкий сигнал: агрессор заплатит высокую цену", - отметил Сибига.

Украина ожидает новых шагов от партнеров

Глава МИД поблагодарил Соединенные Штаты за поддержку Украины и отдал честь покойному сенатору Линдси Грэмму, который является одним из авторов "адских санкций".

В то же время Сибига призвал других международных партнеров продолжать ужесточение санкционного давления на Россию. В частности, он выразил надежду на дальнейшие шаги со стороны Европейского Союза и других стран "Большой семерки".

По словам министра, санкционная политика должна быть скоординирована, чтобы создавать максимальное давление на Москву и способствовать прекращению войны.

"Лидерство США посылает миру четкий сигнал о том, что санкции против России необходимо усилить. Мы надеемся на дальнейшие решительные действия со стороны наших партнеров из ЕС и других стран "Большой семерки"", - подытожил Сибига.

В ночь на 19 сентября по киевскому времени президент США Дональд Трамп подписал закон об "адских санкциях" против России и Ирана. Документ предусматривает расширение санкций, тарифов и других ограничений в отношении Москвы.

Законопроект ранее получил поддержку обеих палат Конгресса США. После подписания Трампом документ вступил в силу.

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МИД УкраиныРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиУкраинаАндрей Сибига