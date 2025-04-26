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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

"Исторический день". Мелони высоко оценила переговоры Трампа и Зеленского

Фото: премьер Италии Джорджа Мелони (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала переговоры американского президента Дональда Трампа и лидера Украины Владимира Зеленского историческими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Италии Джорджу Мелони, которое цитирует Sky News.

"Видеть Дональда Трампа и Владимира Зеленского, которые говорят о мире на похоронах Папы Мира, имеет такое огромное значение. Сегодня был исторический день", - сказала она.

Известно также, что премьер уже встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Во время встречи лидеры подтвердили свою поддержку усилий президента Трампа по достижению справедливого и прочного мира, который обеспечит будущее безопасности, суверенитета и свободы для Украины.

Мелони также от имени правительства выразила соболезнования жертвам недавних нападений России, возобновив свое решительное осуждение таких актов и подчеркнув неотложность немедленного и безусловного прекращения огня, а также необходимость конкретного обязательства Москвы начать мирный процесс.

В то же время она приветствовала полную готовность Украины к немедленному прекращению огня. И отметила что теперь ожидается, что Россия конкретно продемонстрирует свою готовность к миру.

Зеленский в Ватикане

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский сегодня прибыл в Ватикан на церемонию прощания с Папой Римским Франциском. В Риме кроме него также собрались лидеры многих государств мира.

Во время своего визита Зеленский уже провел переговоры с несколькими мировыми лидерами.

В частности, он встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом США Дональдом Трампом. Сам Зеленский назвал разговор с Трампом "очень символичным".

Кроме того, украинский президент уже провел встречу с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Больше о переговорах Зеленского читайте в материале РБК-Украина.

Заметим, что Макрон раскрыл детали встречи с Зеленским.

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