"Исторический день". Мелони высоко оценила переговоры Трампа и Зеленского

"Видеть Дональда Трампа и Владимира Зеленского, которые говорят о мире на похоронах Папы Мира, имеет такое огромное значение. Сегодня был исторический день", - сказала она.

Известно также, что премьер уже встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Во время встречи лидеры подтвердили свою поддержку усилий президента Трампа по достижению справедливого и прочного мира, который обеспечит будущее безопасности, суверенитета и свободы для Украины.

Мелони также от имени правительства выразила соболезнования жертвам недавних нападений России, возобновив свое решительное осуждение таких актов и подчеркнув неотложность немедленного и безусловного прекращения огня, а также необходимость конкретного обязательства Москвы начать мирный процесс.

В то же время она приветствовала полную готовность Украины к немедленному прекращению огня. И отметила что теперь ожидается, что Россия конкретно продемонстрирует свою готовность к миру.