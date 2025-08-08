Историческое золото и серебро: украинцы торжествовали на Всемирных играх-2025

Серебро женской пары

В соревнованиях среди женских пар Украину представляли Ангелина Чернявская и Рузанна Вечерук.

В квалификации они были вторыми в балансировочных упражнениях (27.600 балла) и первыми в динамических (27.760 балла). С суммой 55.360 балла украинки вышли в финал со второго места.

В финальном выступлении девушки получили 27.600 балла (1.600 за сложность, 8.800 за артистичность и 17.200 за исполнение). Они уступили бельгийской паре лишь 0.670 балла, а третье место опередили на 0.270.

Пьедестал женских пар:

Бельгия - 28.270 балла Украина - 27.600 Португалия - 27.330

Золото смешанной пары

Настоящей сенсацией стало выступление смешанной пары Ефросинии Кривицкой и Ивана Лабунца. Они уверенно выиграли квалификацию, показав лучшие результаты в обоих упражнениях.

В финале украинцы продемонстрировали самый высокий коэффициент сложности (2.710) и получили 8.800 балла за артистичность и 18.100 - за исполнение. В итоге они набрали 29.110 балла, опередив Португалию на 0.570.

Пьедестал смешанных пар:

Украина - 29.110 балла Португалия - 28.540 Израиль - 28.250

Ефросиния Кривицкоа и Иван Лабунец (фото: facebook.com/minmolodsport)