Историческое золото и серебро: украинцы торжествовали на Всемирных играх-2025

Сборная Украины завоевала две награды по спортивной акробатике на Всемирных играх-2025 в китайском Чэнду. В первый соревновательный день наши спортсмены завоевали "золото" и "серебро", показав высокий уровень подготовки и мастерства.
О результате соревнований сообщает РБК-Украина.
В соревнованиях среди женских пар Украину представляли Ангелина Чернявская и Рузанна Вечерук.
В квалификации они были вторыми в балансировочных упражнениях (27.600 балла) и первыми в динамических (27.760 балла). С суммой 55.360 балла украинки вышли в финал со второго места.
В финальном выступлении девушки получили 27.600 балла (1.600 за сложность, 8.800 за артистичность и 17.200 за исполнение). Они уступили бельгийской паре лишь 0.670 балла, а третье место опередили на 0.270.
Настоящей сенсацией стало выступление смешанной пары Ефросинии Кривицкой и Ивана Лабунца. Они уверенно выиграли квалификацию, показав лучшие результаты в обоих упражнениях.
В финале украинцы продемонстрировали самый высокий коэффициент сложности (2.710) и получили 8.800 балла за артистичность и 18.100 - за исполнение. В итоге они набрали 29.110 балла, опередив Португалию на 0.570.
Ефросиния Кривицкоа и Иван Лабунец (фото: facebook.com/minmolodsport)
Золотая медаль Кривицкой и Лабунца стала первой в истории Украины для смешанных пар в спортивной акробатике на Всемирных играх. В целом это уже девятая "золотая" награда нашей страны в этом виде спорта.
Кроме того, это первое "золото" сборной Украины на Играх-2025. Сейчас в активе команды три медали: золото и две серебряные.
А первую медаль на соревнования получила каратистка Анжелика Терлюга - "серебро" в весовой категории до 55 кг.
