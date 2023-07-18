Рекордное количество британцев считают Brexit ошибкой и хотят вернуться в ЕС

Количество британцев, считающих, что Brexit (выход Великобритании из Европейского Союза) был ошибочным решением, достигло нового рекордного уровня в июле.

По данным опроса, вопреки незначительным экономическим выгодам от голосования за выход из ЕС в июне 2016 года, 57% британцев заявили, что решение о Brexit было ошибочным, по сравнению с 32%, которые считают, что оно было правильным.

Более половины - 55%, заявили, что проголосовали бы за возвращение в ЕС, против 31%, которые сказали, что остались бы вне блока, если бы референдум проводился сегодня.

В YouGov сообщили, что результаты опроса показали "умеренный оползень" по сравнению с январем 2021 года, когда 49% респондентов заявили, что проголосовали бы за присоединение, а 37% - за выход из ЕС.

Премьер-министр Британии Риши Сунак заявил в мае, что Brexit приносит преимущества, ссылаясь на политику свободных портов и снижение НДС, которые, по его словам, сделают некоторые товары дешевле.

Экономисты говорят, что свободные порты - специальные зоны с налоговыми и таможенными льготами и упрощенными правилами торговли - вряд ли будут способствовать росту британской экономики, но могут иметь ограниченную ценность как инструмент регионального развития.

Британские инвестиции в бизнес почти не выросли с середины 2016 г., в отличие от других развитых стран. Хотя экономисты, поддерживающие Brexit, объясняют, что капитал стремительно рос в годы, предшествовавшие 2016-му, и неизбежно должен был замедлиться, бизнес-опросы указывают на Brexit как одну из причин стагнации.

Опрос, проведенный YouGov среди более 2000 британцев, показал, что 63% респондентов считают Brexit скорее провалом, чем успехом, по сравнению с 12%, считавшим его успехом. Еще 18% сказали, что Brexit не был ни тем, ни другим.

Великобритания и Brexit

В 2016 году состоялся референдум по выходу Британии из Евросоюза. Членство в ЕС было остановлено в полночь с 31 января по 1 февраля 2020 года. При этом до конца 2020 г. страна оставалась частью единого экономического пространства.

Спустя годы Британия задумалась о нормализации экономических отношений с ЕС. Так, премьер-министр Великобритании Риши Сунак в частном порядке попросил чиновников и официальных лиц разработать планы возобновления отношений Великобритании с Европейским союзом.

Известно, что британское правительство обдумывало экономические связи с Евросоюзом в швейцарском стиле, которые помогут наладить "беспрепятственную" торговлю со странами ЕС впервые после Brexit.