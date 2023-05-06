Историческая церемония. Когда смотреть коронацию Чарльза III

Сегодня, 6 мая в Великобритании состоится коронация Чарльза III и его супруги Камиллы. Церемония обещает стать самой дорогой в истории. Однако она будет менее пышной, чем предыдущая коронация 70 лет назад, когда на престол взошла мать нового монарха Елизавета II.

РБК-Украина рассказывает подробности исторического события в Британии и где можно посмотреть церемонию.

Когда пройдет церемония

Торжества в Лондоне в день коронации 6 мая начнутся с раннего утра. Маршрут будет проходить от Букингемского дворца до Вестминстерского аббатства.

В 08:00 (по киевскому времени) откроются смотровые площадки для зрителей по маршруту церемонии в Гайд-парке, Грин-парке и Сент-Джеймс-парке, вдоль торгового центра и Уайтхолла.

В 12:20 процессия с королевской каретой в сопровождении сотен военных отправится к Вестминстерскому аббатству.

В 13:00 начнется служба в аббатстве , во время которой монарх, согласно традиции, будет представлен народу, даст клятву, пройдет этапы помазания, инвеституры и взойдет на престол.

Около 16:30 церемонию завершит приветствие монарха с балкона Букингемского дворца и пролет авиации военно-воздушных сил.

Где смотреть

Следить за церемонией коронации Чарльза III можно будет из любой точки мира в прямой трансляции британских каналов ВВС, ITV 1, Sky News в телеэфире и онлайн на BBC iPlayer, ITVX, на странице Sky News в Youtube.

Также онлайн-трансляция будет доступна на канале The Royal Family в Youtube 6 мая с 12:25.

Как Чарльз III стал королем

Принц Чарльз автоматически унаследовал титул от своей матери – королевы Елизаветы II. 8 сентября прошлого года она скончалась в замке Балморал в возрасте 96 лет.

Спустя 2 дня специальный Совет по вступлению на престол провозгласил новым сувереном ее старшего сына.

Новый монарх получил имя Чарльз III (Сharles III – англ.) и официально приступил к исполнению своих обязанностей с 10 сентября 2022. Церемонию коронации было решено провести позже, поскольку она является символической.

Чарльз III был объявлен королем в возрасте 73 лет, таким образом став старейшим монархом на момент начала правления за всю историю Великобритании.

Его супруга Камилла получила титул королевы-консорта. Она также будет коронована во время церемонии 6 мая в Вестминстерском аббатстве.

Подробности коронации Чарльза III

Церемония восхождения на престол монарха Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии пройдет впервые с 1953 – спустя 70 лет после коронации Елизаветы II.

Современная церемония будет короче и с меньшим количеством гостей, но ее стоимость оказалась гораздо дороже.

Так, коронация Чарльза III ориентировочно обойдется в 250 млн фунтов стерлингов, тогда как стоимость церемонии 1953 года составила в пересчете 47 млн фунтов. Большая часть денег пойдет на расходы по безопасности, а 100 млн планируют потратить на 3-х дневное празднование.

Примечательно, что торжества будут длится несколько дней. Бары и пабы продлят часы работы, а в понедельник, 8 мая, британцы получат дополнительный выходной.

Традиционным местом проведения коронации является Вестминстерское аббатство. Церемонии проводятся в нем с 1066 года. Чарльз III станет 40 монархом, который взойдет на престол в стенах аббатства.

Долгое время сохранялась интрига, приедет ли на коронацию Чарльза III его младший сын Гарри с женой Меган Маркл. Супруги вначале ответили отказом, поскольку их дети не были указаны в приглашении на мероприятие.

Однако принц Гарри все же подтвердил свое участие в коронации, но Меган Маркл на ней не будет. Герцогиня Сассекская останется в Калифорнии с дочерью Лилибет и сыном Арчи, чей день рождения совпадает с датой события.

Всего на церемонию пригласили 2000 высокопоставленных гостей, среди которых члены королевской семьи, а также мировые политики.

В списке гостей премьер-министр Британии Риши Сунак, члены кабинета министров, а также бывшие премьеры Лиз Трасс и Тони Блэр.

Коронацию посетит президент Франции Эммануэль Макрон, первая леди США Джилл Байден, президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и другие.

Представители Украины также будут на церемонии 6 мая. В Лондон отправились первая леди Елена Зеленская и премьер-министр Денис Шмыгаль.

При этом президента РФ Владимира Путина на коронацию не пригласили. По данным СМИ, Великобритания не отправила приглашение на церемонию лидерам России, Беларуси, Ирана, Мьянмы, Сирии, Афганистана и Венесуэлы.

В мероприятиях по случаю коронации задействуют около 6000 военных. В пролете авиации над Лондоном будут участвовать 60 самолетов, в том числе "Красные стрелы" Королевских ВВС.