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Историческое событие. Украина впервые вошла в состав комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО

Фото: Ростислав Карандеев, и.о. главы МКИП Украины (facebook.com/karandieiev)
Автор: Иван Носальский

Украину впервые в истории избрали в состав комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это произошло в ходе 24-й сессии Генеральной ассамблеи стран-участниц Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информационной политики Украины.

"Это историческое для Украины событие и важный шаг в развитии и защите культурного и природного наследия Украины. Благодарим страны-участницы Конвенции за высказанное солидарное решение в поддержку Украины. Сейчас важнее, чем когда-либо объединиться для защиты нашего культурного наследия", - отметил исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев. 

В ведомстве отметили, что такой шаг открывает для Украины новые возможности в сфере реализации Конвенции. В частности, это касается решений об использовании Фонда всемирного наследия и включения объектов в Список всемирного наследия и Списка всемирного наследия под угрозой. 

В МКИП напоминают, что Украина еще в 1988 году ратифицировала Конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия. Она способствует эффективной охране и сохранению культурного и природного наследия на территории нашей страны.

Россию исключили из Исполнительного совета ЮНЕСКО

Напомним, еще на прошлой неделе стало известно, что Россия впервые в истории была исключена Исполнительного совета ЮНЕСКО.

Тогда президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что российским террористам нет места во главе значимых международных организаций.

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