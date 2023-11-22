Историческое событие. Украина впервые вошла в состав комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО

"Это историческое для Украины событие и важный шаг в развитии и защите культурного и природного наследия Украины. Благодарим страны-участницы Конвенции за высказанное солидарное решение в поддержку Украины. Сейчас важнее, чем когда-либо объединиться для защиты нашего культурного наследия", - отметил исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев.

В ведомстве отметили, что такой шаг открывает для Украины новые возможности в сфере реализации Конвенции. В частности, это касается решений об использовании Фонда всемирного наследия и включения объектов в Список всемирного наследия и Списка всемирного наследия под угрозой.

В МКИП напоминают, что Украина еще в 1988 году ратифицировала Конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия. Она способствует эффективной охране и сохранению культурного и природного наследия на территории нашей страны.

Россию исключили из Исполнительного совета ЮНЕСКО

Напомним, еще на прошлой неделе стало известно, что Россия впервые в истории была исключена Исполнительного совета ЮНЕСКО.

Тогда президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что российским террористам нет места во главе значимых международных организаций.