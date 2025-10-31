ua en ru
Пт, 31 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Историческое событие: Украина передала Литве российского военного, который пытал людей

Украина, Пятница 31 октября 2025 13:39
UA EN RU
Историческое событие: Украина передала Литве российского военного, который пытал людей Фото: генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко (facebook com RuslanKravchenkoKyiv)
Автор: Карина Левицкая

Впервые с начала полномасштабного вторжения Украина передала российского военнослужащего другому государству для реального уголовного преследования за военные преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального прокурора Украины Руслана Кравченко.

"Это исторический и важный прецедент для всей системы международного правосудия. 30 октября Вильнюсский окружной суд по ходатайству прокурора Генеральной прокуратуры Литвы взял подозреваемого под стражу на три месяца", - отметил генпрокурор.

По словам Кравченко, речь идет о старшем матросе военной полиции ВС РФ, которого украинские военные взяли в плен на Запорожском направлении вблизи Роботино.

"По нашим данным он был причастен к незаконному содержанию, пыткам и бесчеловечному обращению с гражданскими и военнопленными. Избиения, пытки электрическим током, удушение, содержание людей в металлических сейфах и другие ужасы, которые даже трудно представить, все это он применял вместе с другими военными своего подразделения", - добавил он.

Более того, как пояснил генпрокурор, одной из его жертв был гражданин Литвы. Поэтому, в Литве ему предъявлено подозрение по статьям Уголовного кодекса за военные преступления, пытки, незаконное лишение свободы, нарушение Женевских конвенций.

"За содеянное он может пожизненно оказаться в тюрьме. Хочу заметить, что это стало возможным благодаря эффективной работе Совместной следственной группы "Дело Украины" и партнерству с литовскими коллегами. Это не просто юридическое действие. Это четкий сигнал каждому военному преступнику: вы не сможете скрыться от ответственности ни в одной стране свободного мира. Правосудие состоится", - отметил он.

Кравченко добавил, что имел по этому поводу конструктивное общение с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой и Генеральным прокурором Литвы Нидаей Грунскене.

Заметим, что ранее сегодня Офис генерального прокурора установил личность россиянина, который стоит за убийствами 17 мирных жителей Бучи.

Российскому командиру, причастному к убийствам мирных жителей Бучи, было сообщено о подозрении.

Установлено, что он отдавал приказы, сам участвовал в преступлениях и контролировал действия подчиненных, в результате чего погибли по меньшей мере 17 гражданских.

Читайте РБК-Украина в Google News
Литва Война России против Украины
Новости
Будет единый документ: у Зеленского раскрыли, как Украина, ЕС и США готовят мирный план
Будет единый документ: у Зеленского раскрыли, как Украина, ЕС и США готовят мирный план
Аналитика
Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине