Историческое событие: Украина передала Литве российского военного, который пытал людей

Впервые с начала полномасштабного вторжения Украина передала российского военнослужащего другому государству для реального уголовного преследования за военные преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального прокурора Украины Руслана Кравченко.

"Это исторический и важный прецедент для всей системы международного правосудия. 30 октября Вильнюсский окружной суд по ходатайству прокурора Генеральной прокуратуры Литвы взял подозреваемого под стражу на три месяца", - отметил генпрокурор.

По словам Кравченко, речь идет о старшем матросе военной полиции ВС РФ, которого украинские военные взяли в плен на Запорожском направлении вблизи Роботино.

"По нашим данным он был причастен к незаконному содержанию, пыткам и бесчеловечному обращению с гражданскими и военнопленными. Избиения, пытки электрическим током, удушение, содержание людей в металлических сейфах и другие ужасы, которые даже трудно представить, все это он применял вместе с другими военными своего подразделения", - добавил он.

Более того, как пояснил генпрокурор, одной из его жертв был гражданин Литвы. Поэтому, в Литве ему предъявлено подозрение по статьям Уголовного кодекса за военные преступления, пытки, незаконное лишение свободы, нарушение Женевских конвенций.

"За содеянное он может пожизненно оказаться в тюрьме. Хочу заметить, что это стало возможным благодаря эффективной работе Совместной следственной группы "Дело Украины" и партнерству с литовскими коллегами. Это не просто юридическое действие. Это четкий сигнал каждому военному преступнику: вы не сможете скрыться от ответственности ни в одной стране свободного мира. Правосудие состоится", - отметил он.

Кравченко добавил, что имел по этому поводу конструктивное общение с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой и Генеральным прокурором Литвы Нидаей Грунскене.