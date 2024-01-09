Историческая петиция. В Европарламенте предложили лишить Орбана права голоса в Совете ЕС

"Это решительно отличается от всего, что мы делали до сих пор в отношении Венгрии - процедура, предусмотренная частью 2 статьи 7 Договора о ЕС, никогда не была инициирована", - говорится в заявлении.

Депутат подчеркнул, что механизм принятия решений в ЕС застрял из-за Виктора Орбана.

"Сейчас или никогда. Единственный способ заставить его работать - лишить Орбана права голоса в Совете", - добавил он.

Также евродепутат считает, что таким образом можно будет продемонстрировать недопустимость шантажа в ЕС. У членов Евросоюза есть время до пятницы, чтобы подписать петицию, которую Сарвамаа назвал исторической, после чего она будет отправлена главе Европарламента Роберте Мецоле.

Шантаж со стороны Венгрии

В прошлом году в Евросоюзе было предложено выделить для Украины 50 млрд евро к 2027 году. Чтобы такое решение одобрили, нужно согласие абсолютно всех стран, впрочем, во время последнего заседания Венгрия наложила вето. Как рассказывал ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, ЕС в конечном счете одобрит финансирование с Будапештом или без.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, в блоке готовится альтернативный план по финансовой поддержке Украины в случае отсутствия консенсуса между странами.

Politico писало, что Венгрия готова пойти на компромисс по помощи Украине при условии, что финансирование будет пересматриваться ежегодно.