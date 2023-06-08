Футзальная сборная Украины получила соперников в элит-раунде отбора к ЧМ-2024
Три сборные сразятся с национальной командой Украины по футзалу за путевку на чемпионат мира 2024 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.
Жеребьевка отправила "сине-желтых" в группу B. Там подопечные Александра Косенко встретятся со сборными Польши, Сербии и Бельгии.
Элитный раунд квалификации стартует осенью. 20 сильнейших европейских сборных в пяти группах сыграют в два круга в трех слотах – 11-20 сентября, 2-11 октября, 11-20 декабря. Путевки на Мундиаль получат победители квартетов.
Четыре из пяти вторых сборных окажутся в плей-офф квалификации. 25 января 2024 года жребий определит пары, победители которых после двухматчевого противостояния присоединятся к обладателям путевок на ЧМ-2024.
ФИФА еще не выбрала хозяина грядущего чемпионата мира. Сборная Украины играла на пяти планетарных форумах. Лучший результат – 4-е место на ЧМ-1996.
К слову, ранее вспомнили главные достижения Реброва-футболиста в составе сборной Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.