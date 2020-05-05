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Джерело в ОП допускає, коли почнуть знімати обмеження по транспорту

Новини » Коронавірус     05.05.2020 - 08:41
Джерело в ОП допускає, коли почнуть знімати обмеження по транспорту
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Якщо ж все піде за планом, то уряд буде по черзі знімати карантинні обмеження

В рамках послаблення карантину українська влада почне знімати обмеження по транспорту не раніше, ніж через 3-4 тижні. Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Здали позиції: чому влада пішла на пом'якшення карантину".

Джерела РБК-Україна в Офісі президента зазначають, якщо ж все піде за планом, то уряд буде по черзі знімати карантинні обмеження, в тому числі транспортні, від внутрішньоміських перевезень до міжнародного авіасполучення, у кілька етапів. Але це буде не так скоро - не раніше, ніж через 3-4 тижні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів розробляє поетапний запуск громадського транспорту.

Також прогнозували, що за реалістичним сценарієм відновлення роботи транспорту в Україні розпочнеться у червні-липні.

У той же момент міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що через карантин в Україні та пандемію коронавірусу авіація повернеться до докризового режиму через два роки.

Нагадаємо, міністр Кабінету міністрів України Олег Немчинов заявляв, що уряд за оптимістичним сценарієм виходу з карантину в Україні планує відновити авіаперевезення.

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