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Истерия продолжается? Кремль расценивает "угрозу" Приднестровью как нападение на Россию

Фото: Сергей Лавров, глава МИД России (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

В Кремле продолжают фантазировать относительно якобы подготовки "вторжения" ВСУ на территорию непризнанного Приднестровья. Заявили, что будут расценивать это как нападение на Россию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление МИДа России.

В своем заявлении МИД России решил предостеречь США, НАТО и Украину от "очередных авантюрных шагов".

В то же время МИД призывает решать вопрос "политико-дипломатическим путем", иначе Россия будет вынуждена "адекватно отреагировать" на провокацию.

"Любые действия, представляющие угрозу их безопасности (так называемым "миротворцам" в Приднестровье, -ред.), будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в России нафантазировали якобы подготовку "вторжения" украинских военных в Приднестровье. Как отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, Россия является единственной страной, которая может устроить провокации на территории чужой страны.

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