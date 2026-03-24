"Истерика Путина": эксперт назвал две причины массированной атаки дронов на Украину

Главное: Не предвестник ракетного удара: Круглосуточная атака дронами - акция запугивания, а не подготовка к масштабному ракетному обстрелу.

Месть за нефть: Одна из главных причин атаки - успешные удары Украины по порту "Приморск", которые препятствуют экспорту нефти.

Компенсация провала на фронте: Воздушным террором Россия пытается компенсировать фактический срыв своего весеннего наступления.

Первые результаты "купола" ПВО: Украинским силам удалось избежать масштабных разрушений.

Почему Россия усилила воздушный террор

По словам Мусиенко, круглодневная атака беспилотников не означает подготовку к массированному ракетному удару, а имеет две четкие причины.

Прежде всего российские войска не способны достичь поставленных целей на фронте. Несмотря на увеличение количества штурмов на разных направлениях, агрессор фактически проваливает свое весеннее наступление.

Второй причиной эксперт называет "истерику Путина" из-за успешных украинских ударов по российскому экспорту нефти. Речь идет об атаках вглубь российской территории, в частности по порту "Приморск".

"Очень успешный удар, который остановил экспорт нефти через этот порт на длительное время. Им это очень донимает. Они решили воспользоваться возможностью сейчас экспортировать нефть серьезно, а мы отменяем им этот праздник", - отметил Мусиенко.

Именно поэтому, по словам эксперта, враг пытается запугать украинцев тем, что якобы способен круглосуточно терроризировать страну дронами.

"Но так постоянно не будет, потому что атака массированная, большое количество дронов применено. И поэтому, конечно, что, ну, это такая, скажем, непостоянная история", - сказал он.

Украинский "купол" ПВО

Отдельно Мусиенко отметил высокую эффективность украинской противовоздушной обороны во время отражения воздушных атак сегодня. Хотя единичные попадания зафиксированы, масштабных разрушений удалось избежать

"Но все же последствия могли быть более сокрушительными, и удалось минимизировать последствия. Это уже, в принципе, начало работы как раз вот этого нашего "купола", так называемого, который обещал министр обороны. Ну, мы видим, что это уже работает и дает результаты", - резюмировал эксперт.