Историческая ошибка 2022 года: Данилов рассказал, что думает о действиях Путина

Решение о нападении России на Украину является наибольшей ошибкой Владимира Путина в 2022 году. Однако в 2023 году главной задачей украинцев будет остановить украинцев.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы СНБО Алексея Данилова.

Итоги 2022 г. и прогноз на 2023 год. Самая большая историческая ошибка путина и России – это напасть на Украину. Теперь главным содержанием событий 2023 года будет не вопрос победить Россию, а остановить Украину в ее ненависти к кровавым «братьям» после того, как мы выйдем на границы 1991 года.

"Итоги 2022 и прогноз на 2023 год. Самая большая историческая ошибка Путина и России – это напасть на Украину. Теперь главным содержанием событий 2023 года будет не вопрос победить россию, а остановить Украину в ее ненависти к кровавым "братьям" после того, как мы выйдем на границы 1991 года", – написал Данилов.

По словам Данилова, нападение России на Украину является самой большой исторической ошибкой российского диктатора Владимира Путина.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украина сможет выйти на рубежи 23 февраля , для этого войскам нужны 300 танков, около 700 боевых машин пехоты и полтысячи гаубиц.

Добавим, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что предоставление Украине необходимого оружия является самым быстрым путем в мир.