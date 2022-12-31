Историческая ошибка 2022 года: Данилов рассказал, что думает о действиях Путина
Решение о нападении России на Украину является наибольшей ошибкой Владимира Путина в 2022 году. Однако в 2023 году главной задачей украинцев будет остановить украинцев.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы СНБО Алексея Данилова.
По словам Данилова, нападение России на Украину является самой большой исторической ошибкой российского диктатора Владимира Путина.
"Итоги 2022 и прогноз на 2023 год. Самая большая историческая ошибка Путина и России – это напасть на Украину. Теперь главным содержанием событий 2023 года будет не вопрос победить россию, а остановить Украину в ее ненависти к кровавым "братьям" после того, как мы выйдем на границы 1991 года", – написал Данилов.
Итоги 2022 г. и прогноз на 2023 год. Самая большая историческая ошибка путина и России – это напасть на Украину. Теперь главным содержанием событий 2023 года будет не вопрос победить Россию, а остановить Украину в ее ненависти к кровавым «братьям» после того, как мы выйдем на границы 1991 года.— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) December 31, 2022
Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украина сможет выйти на рубежи 23 февраля , для этого войскам нужны 300 танков, около 700 боевых машин пехоты и полтысячи гаубиц.
Добавим, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что предоставление Украине необходимого оружия является самым быстрым путем в мир.