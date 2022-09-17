Застосування ядерної або хімічної зброї. Байден застеріг Путіна від ескалації війни в Україні

Так, американський лідер прокоментував запитання журналіста щодо можливості РФ застосувати зброю масового ураження.

"Не робіть цього. Не робіть. Не робіть. Це змінить гримасу війни (в Україні - ред.) на щось, чого не було з часів Другої світової", - сказав Байден.

Він не уточнив конкретних кроків, які США застосують у відповідь. Проте, зауважив, що "наслідки" для Росії, безумовно будуть.

"Це матиме наслідки. Вони (Путін і його режим - ред.) стануть найбільшими вигнанцями у світі, ніж будь-коли. І залежно від масштабу того, що вони зроблять, буде визначена відповідь", - додав глава Білого дому.