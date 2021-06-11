Виконком УАФ затвердив футбольний статус гасел "Слава Україні!" і "Героям слава!"

Виконком Української асоціації футболу (УАФ) 11 червня одноголосно затвердив футбольний статус гасел "Слава Україні!" і "Героям слава!" . Також як офіційний символ затверджено великий герб - карта України з Тризубом в центрі.

Символи відтепер можуть офіційно використовуватися на міжнародній арені і в матчах національних збірних.

"Виконком затвердив офіційний футбольний статус гасел "Слава Україні!" і "Героям слава!", які вже багато років є привітанням для мільйонів наших вболівальників в рідній країні, і по всьому світу. На всіх матчах наших збірних! Унікальний національний футбольний код, який містять в собі ці атрибути, об’єднав усіх українців, з різних регіонів України і наших земляків з різних країн і континентів. Ми зобов’язані і маємо за честь оберігати його і наповнювати новою силою єднання! Вітаю всю футбольну Україну з цим історичним рішенням!" - повідомив Павелко.

Також Виконком УАФ одноголосно - 45 членів "за" - затвердив футбольні символи України. Відтепер, разом з малим гербом УАФ у вигляді Тризубу з написом "Ukraine", на всіх офіційних заходах УАФ, заходах за участю представників УАФ на міжнародній арені і в матчах національних збірних зможе використовуватися великий герб - карта України з Тризубом в центрі.