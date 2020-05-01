Виконком УАФ визначить термін нового контракту з Шевченком

Виконавчий комітет Української асоціації футболу (УАФ) на наступному засіданні ухвалить рішення про терміни нового контракту з головним тренером збірної України Андрієм Шевченком. Про це повідомляється на сайті організації.

"Ми всі не уявляємо збірної України на Євро у 2021 році без тренерського штабу на чолі з Андрієм Шевченком. Але треба запастися терпінням. Ми будемо готувати відповідне рішення до чергового засідання Виконавчого комітету УАФ. Саме виконком ухвалюватиме це рішення та визначатиме, на який термін буде укладено новий контракт", - сказав президент УАФ Андрій Павелко.

Функціонер також висловив упевненість, що тренерський штаб Андрія Шевченка працюватиме із національною командою й надалі.

Шевченко очолює збірну України з літа 2016 року. Його контракт розрахований до липня 2020 року. Передбачалося, що наставник залишить свою посаду після закінчення чемпіонату Європи. Однак УЄФА прийняв рішення перенести проведення європейської першості на рік у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Повідомлялося, що після роботи з національною командою "синьо-жовтих" тренер хоче попрацювати з італійською командою.