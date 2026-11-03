Экзамен для Трампа и риски для Украины: как выборы в Конгресс изменят баланс сил в США

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Позиции партий : Демократы имеют большие шансы взять большинство в Палате представителей, но республиканцы еще могут сохранить за собой Сенат.

: Демократы имеют большие шансы взять большинство в Палате представителей, но республиканцы еще могут сохранить за собой Сенат. Ключевые гонки : Судьба Сената решится в 13 ключевых штатах. Среди них и те, где республиканцы господствовали десятилетиями, но ослабили позиции.

: Судьба Сената решится в 13 ключевых штатах. Среди них и те, где республиканцы господствовали десятилетиями, но ослабили позиции. Заботы Белого дома : После выборов демократы получат ряд средств, чтобы испортить жизнь Трампу, но он сохраняет право вето на законы, в частности касающиеся Украины.

: После выборов демократы получат ряд средств, чтобы испортить жизнь Трампу, но он сохраняет право вето на законы, в частности касающиеся Украины. Потери для Киева : Независимо от результатов выборов, в новом Конгрессе не будет ряда друзей Украины, которые завершают политическую карьеру.

: Независимо от результатов выборов, в новом Конгрессе не будет ряда друзей Украины, которые завершают политическую карьеру. Риски по вооружениям: В случае затяжного конфликта между Трампом и Конгрессом не исключен шатдаун правительства, который опосредованно может повлиять на поставки оружия Украине через программу PURL.

В течение последних месяцев Дональд Трамп снова активно ездил по стране и выступал на многочисленных митингах так, будто сам снова баллотируется. Но на этот раз в бюллетенях его собственного имени нет. Вместо этого он пытается поддержать кандидатов в Конгресс от Республиканской партии.

Более того, стремясь не допустить полного разгрома своей политсилы, он пытался разыграть тему цен на топливо через критику Украины (впрочем, менее заметную в последние недели) и "дизельную сделку" с Путиным. В избирательную кампанию де-факто включилась даже первая леди Меланья Трамп, которая публично возглавила гуманитарную инициативу в Олешках.

Дональд Трамп на предвыборном митинге (фото Getty Images)

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В условиях, когда обещание Трампа завершить российско-украинскую войну "за 24 часа" так и осталось невыполненным, а цены на большинство товаров в США бьют все новые рекорды, эта активность призвана продемонстрировать американцам хоть какую-то внешнеполитическую победу перед решающим голосованием.

Но поможет ли все это республиканцам – отдельный и очень непростой вопрос.

Как проходят выборы

Как и в любой демократической стране, в США существует разделение власти. Президент возглавляет исполнительную ветвь, но не может принимать законы. Конгресс является единственным законодательным органом. Он напрямую не управляет государством, однако распределяет федеральный бюджет, осуществляет надзор за правительством через систему слушаний и комиссий, а также утверждает ключевые кадровые назначения.

Конгресс состоит из двух частей: нижней – Палаты представителей, и верхней – Сената.

В Палату представителей избирают 435 конгрессменов от одномандатных мажоритарных округов сроком на два года. Округа формируются по численности населения. Поэтому в таких больших штатах, как Техас или Флорида, их десятки, а в наименее населенных (например, в Северной Дакоте или Вайоминге) штат представляет лишь один конгрессмен.

Сейчас в Палате представителей республиканцы имеют незначительное большинство – 218 мандатов против 214 у их оппонентов. Чтобы получить большинство, демократам нужно отстоять свои округа и выиграть еще несколько ключевых позиций.

Сенат формируется по другому принципу. Его составляют 100 сенаторов – по двое от каждого штата, независимо от размера или населения. Маленький Вермонт и огромная Калифорния имеют одинаковое количество голосов. Такую систему ввели намеренно при основании США, чтобы защитить интересы малых штатов.

Сенаторов избирают на 6 лет, но состав Сената обновляется постепенно. Каждые два года переизбирают около трети депутатов. В этом году избирают 35 сенаторов.

Сейчас в Сенате 53 республиканца и 47 сенаторов, входящих в демократический блок (45 демократов и двое независимых – Берни Сандерс и Ангус Кинг).

Итак, демократам нужно выиграть как минимум 4 места, чтобы изменить расклад сил. Если же обе партии получают по 50 мандатов, решающий голос принадлежит вице-президенту США, который по конституции возглавляет Сенат (сейчас это Джей Ди Вэнс).

Кроме того, на этих выборах будут избирать 35 губернаторов. Они напрямую не формируют внешнюю политику, однако имеют огромное влияние на повестку дня внутри своих штатов, а также могут сыграть решающую роль во время президентских выборов 2028 года – в частности, в случае спорных подсчетов или кризисных ситуаций, как это было в 2020 году.

Интриги выборов

В американской политике сложилось правило: партия президента на промежуточных выборах почти всегда теряет места – в среднем около 25 мест в Палате представителей (лишь с двумя исключениями).

Шансы, что так произойдет и в этот раз, довольно высоки. И дело не только в статистике. К старой привычке американцев поддерживать баланс между двумя партиями во власти добавляются и ошибки Трампа.

Главный удар по позициям республиканцев нанесли цены на топливо, которые взлетели после начала войны с Ираном и закрытия Ормузского пролива. В сентябре стоимость топлива стала самой высокой в истории и достигла более 6 долларов за галлон дизеля.

Поскольку автотранспорт в США является основой логистики, автоматически поднялись цены на большинство других товаров. А это напрямую бьет по ключевому предвыборному обещанию Трампа – обуздать инфляцию и снизить цены.

Как следствие, рейтинг президента США упал до рекордных 30-36% – самых низких показателей за оба его президентских срока. Ко всему, на часть избирателей влияет демонстративно провокационное поведение Трампа, который постоянно намекает то на третий срок, то на свои "королевские" амбиции.

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Конечно, в каждом из избирательных округов ситуация разная. У каждой из партий есть так называемые "безопасные" округа, которые они гарантированно удержат. Результат избирательной битвы определят считанные десятки шатких округов.

По самым свежим данным RacetotheWH, демократы могут получить 236 мандатов против 198 у республиканцев с вероятностью взять большинство в Палате представителей 95,2%.

В Сенате республиканцы удерживают большинство с 53 местами, поэтому для перехвата контроля демократам необходимо получить чистыми как минимум 51 мандат. Это означает, что им нужно выиграть 4 и не проиграть ни одного. Если же демократы проиграют хотя бы один штат, нужно будет выиграть 5. И так далее.

Так же, как в Палате представителей, у каждой из партий есть свои "безопасные" места. Поэтому судьба большинства будет решаться только в 13 конкурентных штатах, где в 9 случаях позиции защищают республиканцы, а в 4 – демократы.

В каждом из 13 конкурентных штатов своя специфика, однако три из них – Техас, Айова и Канзас – еще недавно были "твердынями" республиканцев. Сам по себе этот факт о многом говорит.

Фото: Ключевые штаты на выборах в Сенат США (инфографика РБК-Украина)

Тем не менее на протяжении всей политической карьеры Трампа социологи фиксируют феномен – на выборах он показывает лучшие результаты, чем давали социологические исследования. В частности, это объясняется тем, что во время опросов часть людей дает "социально одобряемый ответ" и попросту боится признаться, что является сторонником Трампа.

Впрочем, какой процент "скрытых" сторонников Трампа социология снова не учла и будет ли их достаточно в этом году – покажет только голосование. Вместе с тем частично их компенсировать может другая группа избирателей – независимые.

Эксперт из "Центра отношений США-Украина" в Нью-Йорке Андрей Добрянский отмечает, что уровень поддержки Трампа среди незарегистрированных и независимых избирателей существенно просел еще с 2025 года, и именно эта категория может окончательно решить судьбу большинства в Конгрессе.

"Они в основном решают, кого выбрать, в сам день голосования, но в опросах не поддерживают специфическую политику Трампа. И наиболее негативно говорят против торговых тарифов, жалуются на цены, зарплату и на то, что не видят положительного будущего для своих детей", – подчеркивает Добрянский.

Внутренняя специфика

В США Демократическая и Республиканская партии – это скорее широкие коалиции различных течений, чем монолитные структуры со строгой дисциплиной.

Специфика страны с крайне различными по населению и экономике штатами, а также система праймериз заставляют политиков ориентироваться прежде всего на местный избирательный округ, а не на указания из Вашингтона. Поэтому внутри обеих партий есть крылья с разным отношением к внутренней и внешней политике.

У демократов – это левое крыло так называемых прогрессистов, сосредоточенное на внутренних социальных проблемах и экологии. Из-за этого некоторые его представители скептичны в отношении зарубежной помощи, в том числе и Украине.

У республиканцев господствует крыло MAGA, которое ориентируется на курс Трампа и внутренний изоляционизм, тогда как "традиционные" республиканцы-рейганисты до сих пор отстаивают необходимость сохранения лидерства США в мире и в основном поддержку Украины.

Пока сложно оценивать, кто именно от демократов и республиканцев окажется в Конгрессе, помимо этого есть определенные тенденции.

Конгрессвумен Ильхан Омар, представительница прогрессистского крыла демократов (фото Getty Images)

"Те республиканцы, которые больше всего отличаются от линии президента – и это является главным в деле Украины и международной помощи – имеют наибольшие шансы на победу. А те республиканцы, которые давно голосовали против помощи Украине, разные MAGA-фанаты, вероятно, могут проиграть", – отмечает Андрей Добрянский в комментарии изданию.

Именно поэтому одной лишь информации о том, какая из двух партий получит большинство в Конгрессе, недостаточно. Для Украины решающим станет итоговый баланс сил внутри победивших фракций и личные позиции конгрессменов, которые получат мандаты. Вместе с тем уже известно, что в следующем Конгрессе не будет нескольких важных друзей Украины.

Потери среди конгрессменов

По данным аналитического проекта Ballotpedia, 60 членов Палаты представителей этого созыва решили не баллотироваться на новый срок. Большая часть из них – 32 конгрессмена (15 демократов и 17 республиканцев) – уходят в отставку с государственных должностей.

Еще 16 законодателей (7 демократов и 9 республиканцев) решили бороться за должности в Сенате, а 10 республиканцев выдвигают свои кандидатуры на губернаторских выборах. Кроме этого, один демократ решил продолжить политическую карьеру на уровне законодательного собрания штата.

Среди тех, кто покидает свои кресла в 2026 году или рискует их потерять, есть ключевые адвокаты украинских интересов.

Например, от республиканцев в этот раз не баллотируется Дон Бейкон – один из самых активных критиков ограничений на оружие для Украины, который лично посещал Киев. Также решил не баллотироваться в этот раз Майкл Маккол, председатель Комитета по иностранным делам – один из главных лоббистов предоставления ВСУ дальнобойного оружия.

Еще одной тяжелой потерей стало выбытие ветерана Дэна Креншоу: один из самых громких республиканских сторонников военной помощи Украине проиграл внутрипартийные праймериз Республиканской партии кандидату от более радикального MAGA-крыла.

Под большим вопросом переизбрание демократки Марси Каптур – сопредседателя Группы поддержки Украины в Палате представителей (Congressional Ukraine Caucus). Из-за изменения границ избирательного округа она оказалась в "зоне высокого риска".

В зоне риска в этом году и Брайан Фитцпатрик, сопредседатель этой же группы и один из самых умеренных республиканцев в Палате представителей. Он, в частности, очень активно критиковал недавнюю "дизельную сделку" Трампа с Путиным.

Кроме того, под давлением оказался Майкл Тернер, председатель Комитета по разведке и глава двухпартийных делегаций во время многочисленных визитов конгрессменов в Киев. Его округ в Огайо перестали считать "безопасным" для республиканцев. Впрочем, Тернер там сохраняет небольшое преимущество.

Конгрессмен Брайан Фицпатрик и Владимир Зеленский (фото Офис президента)

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В Сенате, по данным проекта Ballotpedia, не баллотируются на новый срок 11 членов Сената. Среди ключевых – 84-летний республиканец Митч Макконнелл. Он возглавлял делегацию Сената в Киев в 2022 году, долгое время оставался главным защитником военной помощи Украине внутри своей партии.

Также заканчивает карьеру его коллега по партии Том Тиллис – сопредседатель Группы наблюдения Сената по НАТО и один из самых жестких критиков действий Кремля среди республиканцев.

В рядах демократов наиболее важными для Украины являются потери Джин Шахин, которая возглавляет группу по НАТО вместе с Тиллисом, и Дика Дурбина, который последовательно лоббировал расширение пакетов безопасности для Украины и усиление санкционного давления против России.

Сценарии для Украины

Если демократы получат большинство в Палате представителей, то они могут в определенной степени влиять на позицию Белого дома по войне, Украине и России, говорит РБК-Украина директор Центра международных исследований Одесского национального университета Владимир Дубовик.

По его словам, конечно, внешняя политика останется прерогативой президента, но некоторое влияние Конгресса может иметь место.

"Например, мы наверняка увидим слушания, расследования в соответствующих комитетах, вызов представителей администрации на такие мероприятия. Здесь точно будут собираться вопросы, имеющие отношение к Украине. В частности, касательно событий последних недель, Старлинка, передачи разведывательных данных, дизельной сделки и так далее", – отмечает Дубовик.

Однозначно будут расследования касательно контактов окружения Трампа с Москвой в экономической сфере. Но это скорее программа-минимум. По словам эксперта, Палата представителей, к примеру, может инициировать рассмотрение новых законопроектов о поддержке Украины.

"В принципе Палата уже проголосовала за законопроект поддержки Украины несколько месяцев назад, просто он не пошел дальше. Могут вернуться к нему, или начать новый, или даже переработать закон Грэма-Блюменталя с обязательными санкциями там и помощью Украине, хотя последнее вряд ли", – добавляет Дубовик.

Можно ожидать, что позиция Трампа по этим вопросам не изменится, поэтому демократы будут его критиковать и давить на него хотя бы через логику партийной борьбы. Даже не от чистого искреннего желания помочь Украине (хотя такие мотивы у многих присутствуют), а из-за стремления использовать эти темы для атак на президента.

Кроме того, потенциально возможен "размен" демократами отдельных расследований против администрации Трампа на увеличение поддержки Украины – подобные политические договоренности вполне типичны для ситуации, когда Конгресс и президент контролируются разными партиями.

При этом, по мнению Дубовика, не стоит преувеличивать возможное значение представителей крайне левого крыла, прогрессистов – они вряд ли захотят или даже будут способны подорвать проукраинскую позицию партии.

Предвыборный митинг демократов (фото Getty Images)

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По второму сценарию, под свой контроль демократы могут взять и верхнюю палату Конгресса.

"Если вдруг и Сенат получит большинство демократов, то им просто будет проще реализовывать свои цели, в частности по всем этим вопросам, о которых я уже сказал. Например, проведение законопроектов и так далее. Сугубо теоретически это бы, наверное, облегчило определенным образом и объявление импичмента, но похоже, что демократы в этот раз этого делать не планируют", – резюмирует Дубовик.

Трамп на такую перспективу уже отреагировал. На вопрос Fox News о стратегии в случае проигрыша обеих палат Конгресса он заявил: "Если это случится, я стану "мистером вето". И тогда, в какой-то момент, мы, наверное, пойдем на компромиссы – так обычно и бывает. Это будет не впервые".

Некоторые собеседники РБК-Украина в дипломатических кругах предполагают, что президент США может пойти еще дальше – не признать свое поражение и попытаться применить силовые методы воздействия на Конгресс. С этой точки зрения, возможно, сохранение за республиканцами Сената удержало бы Трампа от таких действий.

Впрочем, здесь все будет зависеть от того, какой именно результат получат обе партии и смогут ли демократы обеспечить существенное преимущество. В противном случае придется вести переговоры за каждый голос. Особенно это касается Сената.

"Тогда главное для Америки – может ли быть срочная договоренность о государственном бюджете, или мы увидим то же самое, когда Трамп проиграл промежуточные выборы в 2018 году – и в феврале 2019 года начинался шатдаун", – подчеркивает Андрей Добрянский.

В таком случае могут даже возникнуть риски для поставок оружия Украине в рамках программы PURL.

Ключевыми же будут следующие два месяца – когда старый Конгресс вернется к работе и до момента, когда новый созыв принесет присягу.

В это время та часть недовольных Трампом республиканцев, которая заканчивает карьеру или проиграла свои округа, может быть более склонна сотрудничать с демократами по отдельным вопросам. Тем более что их накопилось за избирательную кампанию достаточно: от "дизельной сделки" с РФ до санкций в рамках закона Линдси Грэма.

Вопрос – ответ (FAQ):

– Кто имеет большинство в Конгрессе США перед выборами?

– В Палате представителей большинство держат республиканцы с минимальным раскладом сил 218 мандатов против 214 у демократов. В Сенате республиканцы контролируют 53 места, а демократический блок имеет 47 сенаторов.

– Почему промежуточные выборы в США могут привести к шатдауну правительства?

– Если республиканцы потеряют большинство в Конгрессе, Белый дом и законодатели могут оказаться в тупике при принятии государственного бюджета. При отсутствии компромисса финансирование государственных учреждений США остановится, что может усложнить логистические и финансовые процессы военной помощи для Украины.

– Почему результаты выборов в США зависят лишь от 13 штатов?

– Из-за политической поляризации большинство штатов в США являются "безопасными" для одной из двух ведущих партий. Только в 13 конкурентных штатах разрыв между кандидатами минимальный, поэтому именно их избиратели определяют итоговый расклад сил в Сенате.

– Как изменение состава Конгресса повлияет на двухуровневую поддержку Украины в США?

– Потеря таких весомых фигур, как Митч Макконнелл и Майкл Маккол, может ослабить позиции рейгановского крыла республиканцев, которое традиционно отстаивало военные пакеты для Киева. Поэтому дальнейшая поддержка Украины больше будет зависеть от личной позиции новых конгрессменов и способности обеих партий находить компромисс.