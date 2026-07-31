В испанскую Сеуту прорвались уже 60 тысяч мигрантов

По его словам, последние оценки свидетельствуют, что "около 60 тысяч человек вошли в наш город" в рамках наплыва мигрантов.

Это почти две трети обычной численности населения города.

"Очевидно, эта цифра демонстрирует невозможность выдержать такое давление", - подчеркнул Вивас.

Он также призвал правительство действовать "решительно и немедленно", чтобы ответить на этот вызов.

Между тем испанское информационное агентство EFE сообщило, что количество мигрантов, погибших на пути в Сеуту, возросло до 43 человек.

Миграционный кризис в Сеуте

Напомним, испанская Сеута - автономный анклав страны в Северной Африке - столкнулась с самым масштабным миграционным кризисом за последние годы . Для стабилизации ситуации и обеспечения общественного порядка власти Испании привлекли военных.

На фоне резкого обострения миграционного кризиса ряд европейских лидеров призвал временно приостановить участие Испании в Шенгенской зоне.

РБК-Украина также писала, что еврокомиссар по миграции Магнус Бруннер заверил, что дальнейшего перемещения мигрантов в страны Евросоюза не будет.