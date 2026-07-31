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В испанскую Сеуту прорвались уже 60 тысяч мигрантов

18:22 31.07.2026 Пт
2 мин
Более 40 нелегалов погибли на пути к анклаву
aimg Валерий Ульяненко
Фото: границу Марокко с Испанией прорвали десятки тысяч мигрантов (Getty Images)

Миграционный кризис в испанском анклаве Сеута резко обострился. В город за сутки прорвались около 60 тысяч человек.

Об этом заявил президент автономного города Сеута Хуан Хесус Вивас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По его словам, последние оценки свидетельствуют, что "около 60 тысяч человек вошли в наш город" в рамках наплыва мигрантов.

Это почти две трети обычной численности населения города.

"Очевидно, эта цифра демонстрирует невозможность выдержать такое давление", - подчеркнул Вивас.

Он также призвал правительство действовать "решительно и немедленно", чтобы ответить на этот вызов.

Между тем испанское информационное агентство EFE сообщило, что количество мигрантов, погибших на пути в Сеуту, возросло до 43 человек.

Миграционный кризис в Сеуте

Напомним, испанская Сеута - автономный анклав страны в Северной Африке - столкнулась с самым масштабным миграционным кризисом за последние годы . Для стабилизации ситуации и обеспечения общественного порядка власти Испании привлекли военных.

На фоне резкого обострения миграционного кризиса ряд европейских лидеров призвал временно приостановить участие Испании в Шенгенской зоне.

РБК-Украина также писала, что еврокомиссар по миграции Магнус Бруннер заверил, что дальнейшего перемещения мигрантов в страны Евросоюза не будет.

Отметим, врио министра иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что пророссийская сеть использует фотографии из Сеуты для дестабилизации ситуации в странах ЕС.

В частности, в европейских медиа, которые аналитики идентифицируют как пророссийские, было опубликовано более 1500 материалов по этой теме.

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