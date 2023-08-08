Испанский тренер простился с женской сборной Украины

36-летний испанец объявил, что покинет тренерский мостик "сине-желтых" 31 августа. В этот день завершит действие его контракт с Украинской ассоциацией футбола.

"Ситуация в стране не позволяет нам продолжать развитие проекта, поэтому мы считаем себя вынужденными не продолжать работу. Мы прощаемся с гордостью, что оставили команду в лучшем месте и встретили замечательных людей", – написал Кортес.

Тренер возглавил сборную Украины в ноябре 2021 года. Под его руководством украинки не смогли преодолеть квалификацию ЧМ-2023. "Сине-желтые" финишировали третьими в группе с Испанией, Шотландией, Венгрией и Фарерами.

Осенью женская сборная Украины стартует в Лиге наций. Украинки попали в группу 3 Дивизион B. Там их соперницами будут сборные Польши, Греции и Сербии.