Іспанський асистент тренера вирішив залишити "Динамо"

Іспанський тренер Вісенте Гомес, який входив до тренерського штабу Олександра Хацкевича, прийняв рішення залишити "Динамо". Про це повідомляє Sport Arena.

У "Динамо" були не проти залишити іспанця в клубі, однак той вирішив піти після звільнення Хацкевича.

Зазначимо, що Вісенте Гомес був асистентом Сергія Реброва в "Динамо" в період з 2014 по 2017 роки, після чого працював в "Аль-Гарафі" і "Спартаку". У червні цього року іспанець повернувся в "Динамо", але тепер знову покидає клуб.

Минулого тижня, після вильоту з Ліги чемпіонів від бельгійського "Брюгге" (0: 1, 3: 3) з поста головного тренера "Динамо" був звільнений Олександр Хацкевич. Новим наставником "біло-синіх" став колишній спортивний директор клубу Олексій Михайличенко.

"Динамо" наступний матч в чемпіонаті України проведе в суботу - кияни на НСК Олімпійський візьмуть донецький "Олімпік". Зараз "біло-сині" посідають 5 місце в Прем'єр-лізі і відстають від донецького "Шахтаря" на 6 очок, але у "Динамо" ще є гра в запасі.