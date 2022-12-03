Испанская полиция узнала, откуда были отправлены письма со взрывчаткой
Полиция Испании заявила, что шесть писем со взрывчаткой были отправлены из северного города Вальядолид.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Mundo.
Отмечается, что большинство из них были обезврежены.
Агенты еще не установили личность отправителя, что, по словам источников газеты, будет сложно сделать. Письма были помещены в обычные почтовые ящики без камер видеонаблюдения.
По мнению Национального суда, где расследуется дело, авторство всех писем с бомбами "соответствует одному происхождению". Все были отправлены с территории Испании.
Напомним, 30 ноября в посольство Украины в Мадриде поступил конверт, который взорвался в руках коменданта. Он получил незначительные ранения и был госпитализирован.
Другой пакет со взрывчаткой отправили также компании Instalaza, производящей оружие, отправляемое Украине.
Всего в Испании обнаружили уже шесть конвертов со взрывчаткой.
При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что еще несколько представительств Украины за границей получили письма с конкретными угрозами.
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