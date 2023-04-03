RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Испании завершили обучение почти 200 украинских военных

Фото: В Испании завершили обучение почти 200 украинских военных (flickr.com/mindefensa)
Автор: Валерия Полищук

В Испании почти 200 украинских военных завершили обучение в пехотной академии Толедо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Испании.

Военные прошли III курс базовой подготовки продолжительностью пять недель в Пехотной академии Толедо в рамках Миссии Европейского союза по военной помощи в поддержку Украины (EUMAN UA).

Сегодня министр обороны Испании Маргарита Роблес в сопровождении начальника штаба обороны генерал-адмирала Теодоро Лопеса Кальдерона вручила украинским военным дипломы о завершении обучения.

По состоянию на 31 марта количество украинских военных, прошедших подготовку в Испании, составляет 639 человек, после завершения различных циклов 5 апреля оно увеличилось до 826 человек, а 14 апреля - до 856 человек.

Сегодняшний курс - это третий курс обучения, проведенный испанскими Вооруженными силами с момента его начала в ноябре 2022 года. Испания объявила, что располагает возможностями для обучения 2 тысяч украинских военнослужащих в год.

Программа курса, согласованная с Вооруженными силами Украины, была сосредоточена на пяти направлениях подготовки: базовая подготовка бойцов, стрелковая подготовка, боевая подготовка в населенных пунктах, первая помощь, а также навыки борьбы с СВУ и минами.

Напомним, ранее Роблес заявила, что Испания отправит первую партию из шести танков Leopard 2A4 в Украину 9 апреля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныИспанияВСУ