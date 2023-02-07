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В Испании уже погрузили на судно бронетранспортеры M113 для Украины, - СМИ

Иллюстративное фото: в Испании уже погрузили на судно бронетранспортеры M113 для Украины (wikimedia.org)
Автор: Иван Носальский

В Испании начинают транспортировку 20 бронетранспортеров M113 в Украину. Их уже погрузили на судно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Europa Press.

По информации издания, погрузка техники на судно Finneco 1, которое пришвартовано в Бильбао, происходила сегодня, 7 февраля, с 16:50 до 17:00 (17:50 до 18:00 по киевскому времени).

В Europa Press отмечают, что отправка судна в место назначения должна начаться уже в ближайшее время.

Напомним, 1 февраля Минобороны Испании анонсировало передачу Украине 20 БТР M113.

Также мы писали, что, по словам главы Минобороны Испании Маргариты Роблес, ее страна намерена передать Украине танки Leopard 2 весной этого года.

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