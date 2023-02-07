В Испании уже погрузили на судно бронетранспортеры M113 для Украины, - СМИ

В Испании начинают транспортировку 20 бронетранспортеров M113 в Украину. Их уже погрузили на судно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Europa Press .

По информации издания, погрузка техники на судно Finneco 1, которое пришвартовано в Бильбао, происходила сегодня, 7 февраля, с 16:50 до 17:00 (17:50 до 18:00 по киевскому времени).

В Europa Press отмечают, что отправка судна в место назначения должна начаться уже в ближайшее время.