В Испании уже погрузили на судно бронетранспортеры M113 для Украины, - СМИ

В Испании начинают транспортировку 20 бронетранспортеров M113 в Украину. Их уже погрузили на судно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Europa Press.
По информации издания, погрузка техники на судно Finneco 1, которое пришвартовано в Бильбао, происходила сегодня, 7 февраля, с 16:50 до 17:00 (17:50 до 18:00 по киевскому времени).
В Europa Press отмечают, что отправка судна в место назначения должна начаться уже в ближайшее время.
Напомним, 1 февраля Минобороны Испании анонсировало передачу Украине 20 БТР M113.
Также мы писали, что, по словам главы Минобороны Испании Маргариты Роблес, ее страна намерена передать Украине танки Leopard 2 весной этого года.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.