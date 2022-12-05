В Испании изъяли еще три конверта с глазами животных, которые адресовались украинским дипучреждениям

"Испанская полиция изъяла в почтовом отделении три конверта с, как считается, глазами животных, адресованных посольству Украины в Мадриде, генеральному консульству в Барселоне и консульству в Малаге. Начались следственные действия", - написал он.

Николенко отметил, что сейчас известно уже о 21 случае угроз украинским посольствам и консульствам в 12 странах.

При этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что украинских дипломатов не запугать и не сломать. Они будут и дальше эффективно работать в защиту Украины от врага и нашу победу.

Напомним, 30 ноября в посольство Украины в Мадриде поступил конверт, который взорвался в руках коменданта. Всего в Испании обнаружили уже шесть конвертов со взрывчаткой.

Кроме того, представительства Украины за границей начали получать письма с конкретными угрозами или письма, содержащие части животных, такие как глаза коров и свиней.

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