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В Испании разоблачили лиц, которые в обход санкций поставляли в РФ химические вещества и оружие, - Reuters

Вторник 15 октября 2024 20:15
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В Испании разоблачили лиц, которые в обход санкций поставляли в РФ химические вещества и оружие, - Reuters Фото: в Испании разоблачили лиц, которые в обход санкций поставляли в РФ химические вещества (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Испанская полиция изъяла более 13 тонн запрещенных химических веществ. Вероятно, они могли направляться в Российскую Федерацию несмотря на санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, правоохранители арестовали четырех вероятных членов преступной группировки. В полиции заявили, что группировка, несмотря на санкции, незаконно поставляла химическую продукцию в Россию через подставную компанию. Компанией руководили "граждане русского происхождения".

"Следователи доказали, что через эту компанию в прошлом экспортировались химические вещества, находящиеся под международными санкциями, некоторые из которых являются возможными прекурсорами для химического оружия", - говорится в заявлении полиции.

При этом неизвестно, какие именно химикаты были изъяты во время проведения операции. По данным Reuters, химические вещества были найдены в контейнере в порту Барселоны, а четверо подозреваемых были арестованы в соседних селах.

Компания по снабжению – зарегистрирована в Испании и создала "сложную логистическую и финансовую сеть для экспорта в Россию химической продукции". У нее была дочерняя компания в Москве, которая и получала химические вещества. Кроме этого у организаторов были подставные компании в Армении и Кыргызстане для маскировки "настоящего назначения товаров".

Использование россиянами химического оружия

По данным украинской разведки, Россия может использовать химическое оружие на временно оккупированных территориях Запорожской области.

Также были сообщения о применении химического оружия русскими войсками по направлению фронта Бахмута.

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