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В Испании суд обвиняет пенсионера в причастности к рассылке писем со взрывчаткой

Фото: суд Испании арестовал подозреваемого в рассылке конвертов со взрывчаткой (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Суд в Испании заключил под стражу пенсионера, подозреваемого в рассылке почтовых конвертов со взрывчаткой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Подозреваемому 74 года его имя не разглашают. Суд предъявил подозреваемому обвинение в террористических преступлениях, направленных на то, чтобы "заставить Мадрид прекратить поддержку Киева в борьбе против российской агрессии".

Мужчину арестовали, потому что, по мнению суда, он может сбежать на российскую территорию с помощью граждан России. В случае признания его виновным ему будет грозить до 20 лет лишения свободы.

Напомним, что российских агентов подозревают в руководстве ультраправой группировкой, рассылавшей взрывчатку в Испании.

Напомним, 30 ноября в посольство Украины в Мадриде поступил взорвавшийся в руках коменданта конверт. Он получил незначительные ранения и был госпитализирован.

Другой пакет со взрывчаткой отправили также компании Instalaza, производящей оружие, которое отправляет Украина.

Всего в Испании обнаружили уже шесть конвертов со взрывчаткой.

При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что еще несколько представительств Украины за границей получили письма с конкретными угрозами .

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Испания