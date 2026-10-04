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В Испании расследуют возможную работу Шария на спецслужбы РФ, – СМИ

05:32 04.10.2026 Вс
2 мин
aimg Юлия Маловичко
В Испании расследуют возможную работу Шария на спецслужбы РФ, – СМИ Фото: Шарий с женой (из открытых источников)
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В Испании продолжается расследование в отношении пророссийского блоггера Анатолия Шария и его супруги Ольги Бондаренко. Проверяется его возможная работа на российских спецслужбах, финансовых махинациях и отмывании денег.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на испанское издание elDiario.es.

Дело рассматривает следственный суд города Эль-Вендрель. К расследованию привлечены разведывательное подразделение Гражданской гвардии Тарагона, прокуратура провинции и Налоговое управление Испании.

Как отмечает издание, основанием для начала расследования стал запрос о международном сотрудничестве, направленный украинскими правоохранителями испанской стороне.

Испанские следователи считают, что финансовые операции супругов содержат "индикаторы риска в сфере отмывания денег". Также они проверяют информацию о возможной причастности Шария к оплачиваемой деятельности в пользу российских спецслужб.

В делах отмечается, что правоохранители хотят проверить информацию, которая может свидетельствовать о "координированной и оплачиваемой деятельности против интересов Украины и в пользу спецслужб Российской Федерации".

Отдельно испанские правоохранители проверяют финансовую деятельность Шария и Бондаренко. Супруги с 2016 года имеют налоговое резидентство в Испании.

Следствие о цифрах

По данным следствия, налоговые эксперты выявили возможное уклонение от уплаты налогов более чем на 150 тысяч евро в 2018 году и около 388 тысяч евро в 2022 году.

Также правоохранители зафиксировали дополнительные источники доходов блоггеров в 2019-2021 годах. Речь идет о банковских счетах в России и Литве, P2P-платежах из РФ и Люксембурга, переводах от частных лиц из Казахстана, операциях с криптовалютой и выплатах от онлайн-платформ.

По оценке следствия, возможные штрафы для супругов могут составить около 10,7 млн. евро.

После того как Шарий узнал расследование, он продал свой основной актив в Испании – дом в Таррагоне. По данным следователей, полученные деньги блоггер потратил на приобретение ювелирных изделий и драгоценных металлов, которые легче скрыть.

Обыски и найденное

В июне 2026 года правоохранители провели обыски в нынешнем доме Шария и Бондаренко. Во время изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и пистолет Glock 19.

Кроме того, стражи порядка обнаружили около 800 тысяч евро в криптовалюте, 20 золотых слитков ориентировочной стоимостью 150 тысяч евро, произведения искусства, часы и другие предметы роскоши на около 400 тысяч евро, а также автомобиль Porsche Cayenne.

Решение суда

Суд принял решение об аресте изъятых драгоценных металлов, драгоценностей, произведений искусства и криптовалюты. Следственный суд Эль-Вендреля готовится допросить Шария и Бондаренко в статусе подозреваемых.

Сам Анатолий Шарий отвергает обвинения.

В прошлом году Анатолия Шария признали виновным в госизмене. Он получил 15 лет тюрьмы заочно.

Позже адвоката Шария заочно приговорили к 10 годам тюрьмы.

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