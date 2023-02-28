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В Испании курортную Майорку накрыл мощный снегопад

Фото: в Испании курортную Майорку накрыл мощный снегопад (скрин с видео)
Автор: Татьяна Степанова

Во вторник, 28 февраля, курортный остров Майорка в Испании накрыл мощный снегопад после того, как шторм "Джульетта" принес низкие температуры и сильные ветры в испанские регионы с мягким климатом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24.

Как сообщается, в некоторых частях северной Майорки в сутки выпало около метра снега. Ожидается, что морозы продлятся до 1 марта.

По данным метеослужбы, снег сопровождался сильным ветром с порывами до 117 км/ч и сильными дождями.

На Майорке из-за шторма, принесшего дождь и снег, были перебои с электроснабжением, перекрытие пятнадцати дорог и разлив потоков по всему острову.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что 19 февраля в Карпатах был зафиксирован почти двухметровый слой снега .

Также ранее мы писали, что в Румынии тысячи жилищ остались без света из-за мощного снегопада.

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ИспанияСнегопад