Іспанія заявила про початок переговорів з Каталонією

Переговори прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса і лідера Каталонії Кіма Торру, спрямовані на вирішення назрівання політичної кризи, почнуться сьогодні, 26 лютого. Про це повідомляє AP.

Як повідомляється, прем'єр-міністр Педро Санчес і члени його уряду приймуть главу каталонського регіону Кіма Торру і його делегацію в мадридському палаці Монклоа, резиденції уряду Іспанії.

"Сьогодні ми почнемо наші переговори", - сказав Санчес.

Відзначається, що лідер Каталонії хоче узгодити з урядом Іспанії дату референдуму про незалежність.

Опитування і останні результати виборів показують, що приблизно 50% з 7,5 млн жителів виступають за відділення Каталонії.

Раніше регіональний лідер Каталонії Кім Торра заявив, що під час переговорів з урядом Іспанії планує узгодити дату проведення референдуму про незалежність Каталонії.

У жовтні 2019 року Торра виступав із заявами в необхідності проведення нового референдуму за незалежність Каталонії протягом наступних двох років. У регіоні планують провести новий референдум до 2021 року.

Також РБК-Україна писало, що в січні виборчий рада Іспанії усунув голову регіонального уряду Каталонії Кіма Торру зі складу регіонального парламенту, що несе за собою втрату президентської посади.