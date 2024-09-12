Испания заблокировала покупку Венгрией производителя поездов Talgo из-за Украины, - FT

Мадрид считает, что Talgo, обладающая передовыми технологиями для автоматической смены ширины железнодорожных колей, может сыграть важную роль в восстановлении украинской инфраструктуры и интеграции ее железнодорожной сети с Европой. В Украине железнодорожная колея шире европейской, что затрудняет транспортировку пассажиров и грузов.

По словам компании Talgo, производящей пассажирские поезда, ее система переменной колеи "позволяет поезду изменять ширину колеи при движении со скоростью около 15 км/ч и без необходимости остановки".

Компания Talgo была пионером в разработке технологии изменения ширины колеи и до сих пор считается лидером в этой области, несмотря на то, что срок действия большинства ее ключевых патентов истек, и другие производители поездов теперь располагают аналогичными разработками.

Запрет Испании был принят на фоне близких отношений Орбана с Россией.

Премьер-министр Испании Педро Санчес неоднократно критиковал Орбана как "пропутинского" лидера, заявляя, что венгерский премьер "пытается поставить Украину на колени".

Венгерская компания уже объявила о намерении оспорить решение Испании в суде. Представители Ganz-Mávag опровергли предположение, что их интерес к Talgo связан с технологиями смены колеи, заявив, что это решение носит политический характер.