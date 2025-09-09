Испания вводит полное эмбарго на продажу оружия Израилю

Испания ужесточает политику в отношении Израиля. Премьер-министр Педро Санчес заявил о введении полного эмбарго на поставки оружия и анонсировал пакет ограничительных мер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Aljazeera.

По словам главы правительства Испании, этот шаг направлен на поддержку мирного населения Газы и призван остановить массовые жертвы среди гражданских.

Ключевым элементом представленных инициатив стал королевский указ, формализующий уже действующий с октября 2023 года запрет на торговлю оружием с Израилем. Ограничения касаются продажи и закупки вооружений, боеприпасов и военной техники.

Среди дополнительных мер — запрет на швартовку в испанских портах судов, перевозящих топливо для армии Израиля. Также закрывается доступ в воздушное пространство для самолетов, задействованных в транспортировке оборонных материалов.

Отдельным пунктом правительство ввело персональные санкции против лиц, которые могут быть причастны к военным преступлениям и нарушениям прав человека в Газе. Речь идет о запрете на въезд таких чиновников, и под действие ограничений потенциально подпадают глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху и представители его кабинета.

Санчес подчеркнул, что существует разница между защитой государства и действиями, которые приводят к гибели мирных жителей. Он отметил, что десятки тысяч погибших и миллионы вынужденных переселенцев свидетельствуют не о самообороне, а о целенаправленном уничтожении беззащитного народа.