Испания вводит полное эмбарго на продажу оружия Израилю
Испания ужесточает политику в отношении Израиля. Премьер-министр Педро Санчес заявил о введении полного эмбарго на поставки оружия и анонсировал пакет ограничительных мер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Aljazeera.
По словам главы правительства Испании, этот шаг направлен на поддержку мирного населения Газы и призван остановить массовые жертвы среди гражданских.
Ключевым элементом представленных инициатив стал королевский указ, формализующий уже действующий с октября 2023 года запрет на торговлю оружием с Израилем. Ограничения касаются продажи и закупки вооружений, боеприпасов и военной техники.
Среди дополнительных мер — запрет на швартовку в испанских портах судов, перевозящих топливо для армии Израиля. Также закрывается доступ в воздушное пространство для самолетов, задействованных в транспортировке оборонных материалов.
Отдельным пунктом правительство ввело персональные санкции против лиц, которые могут быть причастны к военным преступлениям и нарушениям прав человека в Газе. Речь идет о запрете на въезд таких чиновников, и под действие ограничений потенциально подпадают глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху и представители его кабинета.
Санчес подчеркнул, что существует разница между защитой государства и действиями, которые приводят к гибели мирных жителей. Он отметил, что десятки тысяч погибших и миллионы вынужденных переселенцев свидетельствуют не о самообороне, а о целенаправленном уничтожении беззащитного народа.
