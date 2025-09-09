ua en ru
Вт, 09 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Испания вводит полное эмбарго на продажу оружия Израилю

Испания, Вторник 09 сентября 2025 01:40
UA EN RU
Испания вводит полное эмбарго на продажу оружия Израилю Фото: премьер-министр Педро (GettyImages)
Автор: RBC.UA

Испания ужесточает политику в отношении Израиля. Премьер-министр Педро Санчес заявил о введении полного эмбарго на поставки оружия и анонсировал пакет ограничительных мер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Aljazeera.

По словам главы правительства Испании, этот шаг направлен на поддержку мирного населения Газы и призван остановить массовые жертвы среди гражданских.

Ключевым элементом представленных инициатив стал королевский указ, формализующий уже действующий с октября 2023 года запрет на торговлю оружием с Израилем. Ограничения касаются продажи и закупки вооружений, боеприпасов и военной техники.

Среди дополнительных мер — запрет на швартовку в испанских портах судов, перевозящих топливо для армии Израиля. Также закрывается доступ в воздушное пространство для самолетов, задействованных в транспортировке оборонных материалов.

Отдельным пунктом правительство ввело персональные санкции против лиц, которые могут быть причастны к военным преступлениям и нарушениям прав человека в Газе. Речь идет о запрете на въезд таких чиновников, и под действие ограничений потенциально подпадают глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху и представители его кабинета.

Санчес подчеркнул, что существует разница между защитой государства и действиями, которые приводят к гибели мирных жителей. Он отметил, что десятки тысяч погибших и миллионы вынужденных переселенцев свидетельствуют не о самообороне, а о целенаправленном уничтожении беззащитного народа.

Напоминаем, что в октябре министры обороны Германии, Франции и Испании проведут встречу, в ходе которой будут рассматриваться возможности возобновления совместного проекта FCAS, направленного на разработку истребителя нового поколения.

Отметим, что в Испании считают, что Украина должна обязательно участвовать во всех переговорах, касающихся ее территории и дальнейшего развития государства. Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес также предупредил о недопустимости уступок Москве.

Читайте РБК-Украина в Google News
Испания
Новости
Враг атаковал Запорожье БпЛА: в ОВА показали последствия (фото)
Враг атаковал Запорожье БпЛА: в ОВА показали последствия (фото)
Аналитика
Осеннее наступление РФ: где ударят россияне и какие угрозы для Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Осеннее наступление РФ: где ударят россияне и какие угрозы для Украины