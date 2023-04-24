Испания выделяет 8 млрд евро на оборонные расходы: страна хочет купить истребители Eurofighter

Испания увеличивает свои расходы на оборону. В апреле страна выделяет 8 миллиардов евро на вооружение, в том числе планируется закупка истребителей Eurofighter.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на решение правительства Испании, о которых пишет газета El Mundo.
Кабинетом министров Испании были одобрены инвестиции почти в 5 миллиардов и плюс еще 3 миллиарда в оборонную страну. Речь шла об истребителях Eurofighter, вертолете NH-90 или боевых колесных машинах (VCR) 8x8.
"С точки зрения обороны, как и во всех странах-партнерах и союзниках, Испания укрепляет стабильную структуру финансирования, чтобы обеспечить вооруженные силы необходимыми возможностями для эффективного выполнения их миссий и операций как постоянных, так и временных, которые они развертывают за рубежом", - говорится в материале.
Увеличение расходов на оборону является одним из обязательств, которые НАТО потребовала от Испании на саммите Североатлантического союза в Мадриде. 11 апреля было одобрено соглашение, которое позволит Министерству промышленности, торговли и туризма Испании обеспечить финансирование программ HALCON. Речь идет о приобретении 20 самолетов Eurofighter последнего поколения для смены парка F-18.
Напомним, что Испания намерена поставить танки Leopard 2A4 в Украину в ближайшие дни. Речь идет о шести из десяти обещанных машин.
Национальный центр разведки Министерства обороны Испании проводит крупнейшую за последние 20 лет реорганизацию. Это необходимо для противостояния враждебной гибридной стратегии РФ, касающейся Испании.
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