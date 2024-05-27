Испания выделит Украине рекордный пакет военной помощи на более 1,1 млрд евро, - El Pais
Испания собирается выделить Украине пакет военной помощи стоимостью 1,129 миллиарда евро. О передаче помощи объявят во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Мадрид.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.
Источники издания отмечает, что это беспрецедентная цифра испанской военной помощи Украине или любой другой стране.
В отличие от прошлых лет, большая часть материалов будет взята не из арсеналов вооруженных сил, а будет произведена специально испанской промышленностью.
Новый пакет помощи будет включать в себя поставку второй партии зенитных ракет Patriot, с помощью которых Россия уничтожает нервные центры и инфраструктуру Украины.
Кроме того, в дополнение к десяти боевым танкам Leopard 2A4, поставленным в прошлом году, будут поставлены 19 подержанных боевых танков Leopard 2A4.
Ожидается, что Украина получит содержимое пакета помощи до 30 июня.
Помощь Украине от Испании
Испания оказывает Украине значительную поддержку с момента начала полномасштабного вторжения России. Помощь включает военную, гуманитарную и финансовую поддержку.
Так, недавно стало известно, что Испания передаст Украине боеприпасы, индивидуальные аптечки и противотанковые средства.
Помимо этого, испанские СМИ сообщали, что Мадрид готовит передачу Украине партии танков Leopard.
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