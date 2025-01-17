Испания страдает от засухи: туристов призывают экономить воду

Несмотря на то, что на севере страны уровень воды в водоемах постепенно восстанавливается, южные регионы остаются в критическом состоянии. Согласно последнему отчету Ассоциации общественной санитарии и водоснабжения (AEOPAS), на Коста-дель-Соль продолжают действовать чрезвычайные меры экономии воды.

Особенно сложная ситуация сложилась в 16 муниципалитетах на юге страны, включая внутренние районы Андалусии, Альмерии и Аликанте (Марина-Баха). Уровни воды в крупных бассейнах рек, таких как Гвадалквививир, Сегура, Хукар, Гвадалете-Барбате и Каталония, остаются значительно ниже среднеисторических показателей.

В Малаге уровень водохранилищ достигает лишь 28% – это немного больше, чем прошлогодний показатель в 16%, но значительно меньше, чем 48% десятилетней давности. В целом по Андалусии водные резервы составляют 34%, что на 15% больше, чем в прошлом году, но все еще на 11% меньше, чем десять лет назад. В Альмерии ситуация еще хуже: уровень водохранилищ составляет критические 9,38%, что повторяет прошлогодние показатели.

Эксперты отмечают необходимость срочных действий для диверсификации водоснабжения и внедрения устойчивых методов управления водными ресурсами. В частности, представитель AEOPAS Карлос Вега отметил, что ситуация на юге страны остается угрожающей, и нужны безотлагательные меры для ее улучшения.

Туристов, которые планируют отдых в пострадавших регионах, призывают учитывать водные ограничения и поддерживать местные меры экономии.