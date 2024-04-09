Испания отменит "золотые визы" для иностранных инвесторов в недвижимость

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Мадрид откажется от так называемой программы "золотой визы", предоставляющей право на проживание иностранцам, сделавшим крупные инвестиции в недвижимость в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

По его словам, отмена этой программы поможет сделать доступ к недорогому жилью "правом, а не спекулятивным бизнесом".

В рамках программы граждане стран, не входящих в ЕС, инвестирующие в испанскую недвижимость не менее 500 тысяч евро - без привлечения ипотечного кредита - получают специальное разрешение, позволяющее им жить и работать в стране в течение трех лет.

"Сегодня 94 из каждых 100 таких виз связаны с инвестициями в недвижимость... в крупных городах, где рынок сильно напряжен и где практически невозможно найти достойное жилье для тех, кто уже живет, работает и платит налоги", - сказал Санчес.

Он добавил, что правительство запустит процесс ликвидации этой схемы на еженедельном заседании кабинета министров во вторник после изучения отчета, представленного Министерством жилищного строительства.

С начала действия схемы "золотой визы" в 2013 году до ноября 2022 года Испания выдала почти 5 тысяч разрешений, свидетельствуют данные правительства.

Китайские инвесторы возглавляют список, за ними следуют россияне, вложившие более 3,4 миллиарда евро, согласно отчету Transparency International за 2023 год, в котором ставится вопрос о том, расследовали ли власти происхождение этих средств.

Эта мера вряд ли повлияет на рынок недвижимости, поскольку менее 0,1% из 4,5 млн домов, проданных за этот период, были приобретены по этой схеме.