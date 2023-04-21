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Испания реформирует свой центр разведки для противодействия агрессии РФ, - DW

Фото: Флаг Испании (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Национальный центр разведки Министерства обороны Испании проводит крупнейшую за последние 20 лет реорганизацию. Это необходимо для противостояния враждебной гибридной стратегии РФ, касающейся Испании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Планируется создать так называемые центры миссий - подразделения, специализирующиеся на борьбе со шпионажем со стороны России, враждебной пропагандой и дезинформацией.

Также эти центры должны противостоять кибератакам и попыткам обойти санкции ЕС, наложенные на экспорт в РФ товаров военного назначения.

Центр разведки считает, что Россия в последнее время заметно увеличила свою разведывательную и другую враждебную деятельность в Испании, что влечет за собой обоснованную тревогу. DW пишет, что Россия применяет классический шпионаж и другие формы дестабилизации государства. Речь идет о кибератаках на госучреждения, Министерства обороны и МИД. Всего же госорганы Испании в 2022 году подверглись 254 934 таким атакам.

Также не прекращаются попытки поставлять из Испании в Россию, в обход санкций ЕС товары и технологии для оборонной промышленности. Так, в ходе операции спецслужб под кодовым названием Chelico недавно была раскрыта деятельность какой-то компании, устроившейся в городе Ирун на севере Испании. В нем работали граждане России и Украины, которые якобы пытались наладить поставки в РФ компонентов для производства кабин военных самолетов.

Напомним, что министр обороны Испании Маргарита Роблес объявит о новой военной помощи Украине в пятницу, 21 апреля. Среди прочего ожидается поставка средств воздушной и военно-морской обороны.

Шесть танков Leopard 2, которые Испания пообещала передать Украине, прибыли в порт Сантандер в северной части страны.

В Испании почти 200 украинских военных завершили обучение в пехотной академии Толедо.

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