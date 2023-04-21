Испания реформирует свой центр разведки для противодействия агрессии РФ, - DW

Планируется создать так называемые центры миссий - подразделения, специализирующиеся на борьбе со шпионажем со стороны России, враждебной пропагандой и дезинформацией.

Также эти центры должны противостоять кибератакам и попыткам обойти санкции ЕС, наложенные на экспорт в РФ товаров военного назначения.

Центр разведки считает, что Россия в последнее время заметно увеличила свою разведывательную и другую враждебную деятельность в Испании, что влечет за собой обоснованную тревогу. DW пишет, что Россия применяет классический шпионаж и другие формы дестабилизации государства. Речь идет о кибератаках на госучреждения, Министерства обороны и МИД. Всего же госорганы Испании в 2022 году подверглись 254 934 таким атакам.

Также не прекращаются попытки поставлять из Испании в Россию, в обход санкций ЕС товары и технологии для оборонной промышленности. Так, в ходе операции спецслужб под кодовым названием Chelico недавно была раскрыта деятельность какой-то компании, устроившейся в городе Ирун на севере Испании. В нем работали граждане России и Украины, которые якобы пытались наладить поставки в РФ компонентов для производства кабин военных самолетов.