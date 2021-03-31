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Іспанія розширила застосування вакцини від AstraZeneca

Новость на русском → Мадрид, Середа 31 березня 2021 15:27
Іспанія розширила застосування вакцини від AstraZeneca Фото: Іспанія розширила застосування вакцини від AstraZeneca (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Іспанія вирішила розширити використання препарату від коронавірусу компанії AstraZeneca. Відтепер в країні будуть вакцинувати працівників критичної інфраструктури, старших 65 років.

Про це повідомляє Reuters.

Перед цим в Іспанії, як і низці інших країн, вакцину пропонували лише людям віком 18-65 років - через те, що спершу було недостатньо інформації про її дію на людей зі старших вікових груп.

Як повідомляється, уряд таким чином вирішить проблему з "критичними працівниками" віком від 65 років, оскільки вони не могли щепитися препаратом AstraZeneca, але й не входили до вікових груп, для яких вже доступні вакцини компаній Pfizer-BioNTech та Moderna. Наразі в Іспанії цими препаратами вакцинують групу від 80 років, наступні на черзі - люди віком від 70 років.

Також відомо, що в країні загалом вже зробили 7,7 млн щеплень. Обидві дози вже отримали 2,6 млн осіб. В уряді сподіваються вакцинувати 70% дорослих осіб з 47 млн населення країни до кінця літа.

Нагадаємо, раніше міністри охорони здоров'я федеральних земель Німеччини розпорядилася дозволити використання вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca тільки для громадян старше 60 років. Це розпорядження вступило в силу 31 березня.

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