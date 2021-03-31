ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Испания расширила применение вакцины от AstraZeneca

Новина українською → Мадрид, Среда 31 марта 2021 15:27
Испания расширила применение вакцины от AstraZeneca Фото: Испания расширила применение вакцины от AstraZeneca (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Испания решила расширить использование препарата от коронавируса компании AstraZeneca. Отныне в стране будут вакцинировать работников критической инфраструктуры, старше 65 лет.

Об этом сообщает Reuters.

Перед этим в Испании, как и в ряде других стран, вакцину предлагали только людям 18-65 лет - из-за того, что сперва было недостаточно информации о ее воздействии на людей из старших возрастных групп.

Как сообщается, правительство таким образом решит проблему с "критическими работниками" в возрасте от 65 лет, поскольку они не могли привиться препаратом AstraZeneca, но и не входили в возрастные группы, для которых уже доступны вакцины компаний Pfizer-BioNTech и Moderna. Сейчас в Испании этими препаратами вакцинируют группу от 80 лет, следующие на очереди - люди в возрасте от 70 лет.

Также известно, что в стране в целом уже сделали 7,7 млн прививок. Обе дозы уже получили 2,6 млн человек. В правительстве надеются вакцинировать 70% взрослых лиц из 47 млн населения страны до конца лета.

Напомним, ранее министры здравоохранения федеральных земель Германии распорядились разрешить использование вакцины от коронавируса компании AstraZeneca только для граждан старше 60 лет. Это распоряжение вступило в силу 31 марта.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Испания
NEWS
Число случаев растет: в Украине 11 226 новых COVID-заражений
Число случаев растет: в Украине 11 226 новых COVID-заражений
DAILY
Гид по вакцинам. Что нужно знать о прививках от COVID в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Гид по вакцинам. Что нужно знать о прививках от COVID в Украине